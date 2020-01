Rihanna najavila novu make up poslasticu u sklopu svog brenda Fenty Beauty koji je osvojio svijet

Brend Fenty Beauty predstavio je svoju prvu maskaru koja će sasvim sigurno osvojiti brojne zaljubljenice u make up, baš kao što su to uspjeli i svi dosadašnji kozmetički proizvodi koje je dizajnirala slavna Rihanna

Koliko god teško bilo vjerovati da Fenty Beauty nema odgovor na sva naša beauty pitanja, činjenica je da jedan proizvod donedavno nismo mogli naći na policama drogerija. No planetarno popularni brend Rihanne upravo je objavio da će nakon dvije duge godine lansirati svoju prvu maskaru koja će, uvjeravaju nas, biti vrijedna čekanja.

The Full Frontal Volume, Lift & Curl maskara osmišljena je da radi sve - podiže, uvija i čini trepavice gustima, većima i glamuroznima, a ultra crna formula učinit će trepavice upadljivima i idealnima za večernje prilike.

'Volim kada mogu dohvatiti sve do jednu trepavicu. Željela sam biti sigurna da uz pomoć ove maskare to možete postići. Dobivate volumen, podizanje i uvijanje - sve to u jednom proizvodu i ovoj nevjerojatnoj četkici', rekla je slavna pjevačica.

Upravo zbog svog zaobljenog, plosnatog izgleda četkica omogućava do doprete do najzahtjevnijih dijelova, kao što je primjerice kut oka i na taj način zahvatite sve dlačice.