Victoria Beckham: 'Ne mislim za sebe da sam lijepa, trebalo mi je puno godina da prihvatim svoje nesavršenosti'

Bivša pjevačica, danas dizajnerica i poduzetnica Victoria Beckham jedna je od najpoznatijih žena svijeta, stalno u medijima, na modnim snimanjima i uvijek nevjerojatno dotjerana. Unatoč svemu, supruga proslavljenog nogometaša, vrlo je kritična prema sebi i svom izgledu

'Ne mislim za sebe da sam lijepa. Apsolutno ne. No, trudim se izvući najbolje što mogu od onoga što imam. Vidim svoje nedostatke i nesavršenosti i samo se nasmijem i prihvatim ih. No, dugo mi je trebalo da dođem do takvog stanja', rekla je sasvim iskreno poznata Britanka.