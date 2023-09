Pun pogodak: Ikona stila oduševila chic stajlingom i pokazala da ove cipele ne gube na popularnosti

M.D. 25.09.2023 u 17:47

Tjedan mode u Milanu zadovoljio je i najzahtjevnije modne zaljubljenike, a prvi redovi tik do pista vrvjeli su poznatim licima. Olivia Palermo bez sumnje je jedna od najvažnijih i najutjecajnijih modnih ikona, ali i jedno od najpoznatijih lica na tjednima mode. Na reviji Ermanna Scervina servirala je do savršenstva dorađen jesenski look – bijela kratka minica, čipkasta bluza, lagani crni baloner, mrežaste čarape za poseban dojam i cipele koje već treću godinu ne silaze s liste najtraženijih – mokasine robusnih potplata (u Olivijnom slučaju s potpisom Prade). Pravi chic, s talijanskim potpisom.