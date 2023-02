Psihoterapeutkinja Iva Stasiow: 'Ljubav je izbor, što znači trajan trud i ulaganje u sebe i partnera'

I ove sezone u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', koji se počeo emitirati početkom ovog tjedna, kao jedna od troje stručnjaka sudjeluje doktorica i magistra psihoterapije. Gledatelje je osvojila šarmom i neposrednošću, a svoje dugogodišnje iskustvo primjenjuje prilikom odabira kandidata za emisiju. S Ivom Stasiow razgovarali smo o brakovima i vezama nekad u odnosu na danas, onome što ubija ljubav u partnerskom odnosu, o life coachevima, ali i o njezinoj drugoj velikoj ljubavi, planinarenju

Život je u odnosu na ono prije 40-ak godina postao puno jednostavniji, imamo više prostora i mogućnosti izraziti svoju individualnost. Također, emancipacija žena i njihova financijska neovisnost promijenile su dinamiku partnerskih odnosa. Danas je puno lakše izaći iz braka i sve to daje privid da olako shvaćamo odnose, što nije točno.

Brak je zapravo pravna dimenzija odnosa. Moderno društvo omogućava da vrlo rano postanemo autonomni i samoodrživi i time se gubi interes za ulaskom u brak jer nam on više ne treba u smislu poboljšanja kvalitete života.

Još uvijek je prisutna stigma, pogotovo kod muškaraca. Nažalost, kroz odgoj im se još uvijek plasira ideja da pravi muškarac svoje emocije ne smije pokazivati i da sve probleme treba rješavati sam. Raspodjela žena i muškaraca koji dolaze na terapiju je 70 naprema 30 posto u korist žena u mojoj praksi. U sjevernoj Europi to je 50 naprema 50. Što se tiče suradnje, nema podjele između muškaraca i žena. Najčešća dob ljudi koji traže pomoć je između 25 i 45 godina.

Što ubija ljubav u partnerskom odnosu? Što danas partnere čini sretnima, odnosno nesretnima?

Najčešći problem u partnerskim odnosu je loša komunikacija. To stalno ističem jer komunikacija je vještina koju nas, nažalost, ne uče kroz obrazovanje. Drugi problem je ideja da nas partner treba voljeti i prihvaćati bez obzira na sve, što dovodi do toga da se ljudi prestaju truditi jedan oko drugoga. Ljubav je izbor, što znači trajan trud i ulaganje u sebe i partnera. Ljubav ne pada s Marsa, mi je stvaramo. Iako je to individualno te postoje problemi koji se teže, odnosno lakše rješavaju. Ne postoji teži ili lakši problem, postoji samo veća ili manja suradnja koja se očituje manjom ili većom svjesnošću da je odgovornost za promjenu isključivo na nama i da ne postoji magični štapić koji će promijeniti naš život.

Kakvo je vaše mišljenje o life coachevima, kojih kao da ima sve više u ova krizna vremena, i koliko oni štete mogu nanijeti svojim znanstveno neutemeljenim pristupom?

Svaki pojedinac mora svjesno odlučiti kome će dati svoje povjerenje. Ne bih htjela generalizirati i reći da su life coachevi loši, naravno da ih ima i jako dobrih, onih koji su završili certificirane edukacije. Međutim svatko se može nazvati life coach jer taj naziv nije pravno reguliran.