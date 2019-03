Psihologinja upozorava: Iako to čine u najboljoj namjeri, najopasnije što roditelji mogu raditi je uspoređivati svoju djecu

Odnos koji stvaraju braća i sestre jedinstven je i nije poput ijednog drugog odnosa koje dijete ima prilike graditi. Iako su ti odnosi, pogotovo u mlađoj dobi, nerijetko puni sukoba i svađa, treba imati na umu da to ima i svoju dobru stranu jer ih uči kompromisima i mirenju. Važno je poticati bliskost među njima, a roditelji bi se trebali radovati kad vide da jedno drugome čuvaju leđa, jer time jačaju međusoban odnos i stvaraju tu posebnu vezu koju imaju samo braća i sestre, a kakvu im roditelji i prijatelji ne mogu dati, kaže psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladeži grada Zagreba Swea Jelić Tuščić

Mnoge roditelji brinu stalni sukobi njihove djece, no važno je znati da oni, ukoliko nisu ozbiljni do mjere da se djeca povrjeđuju ili se osjećaju nesretnima u navedenom odnosu, imaju i svojih dobrih strana, mišljenja je.

'Nažalost, rodno stereotipiziranje je sveprisutno i kod nas , primjerice kod medija i proizvođača igračaka, i teško ga je zaobići i u odgoju djece. Od dječaka se tako može očekivati određeno ponašanje, čvrstina, bavljenje sportovima, dok se kod djevojčica primjenjuje i tolerira 'mekši' pristup. Ponekad se čak neke igre ili igračke prozivaju muškima, a druge ženskima, pa su roditelji nerijetko zabrinuti ako dječaci žele lutke ili kuhati ili ako su djevojčice 'rabijatnije'. No valja znati da sve što djeca rade ili čime se bave ima koristi za njihov emocionalni razvoj. Stručnjaci primjerice znaju da je igra njegovanja, s lutkama i sl., bitna i za dječake i djevojčice i da kod njih razvija suosjećanje, brižnost, empatiju. Naravno, ne smijemo zaboraviti to da su roditelji i njihovo ponašanje prvi modeli ponašanja djeci pa prvenstveno trebamo provjeriti ponašamo li se i mi roditelji u skladu s onim što 'propovijedamo'', otkriva psihologinja.

O različitostima među djecom ne treba govoriti pred drugima jer to djecu posramljuje, a osobito ih se ne smije kritizirati pred drugima jer to kod njih dovodi do osjećaja srama, vrlo neugodne, ali i destruktivne, pa time i nepoželjne emocije, upozorava ona.

'Dopustite djeci da vam se povjere, slušajte ih. Imaju pravo da ih živciraju braća i sestre, ali važno je da to pokažu na prihvatljiv način. Ako vam se požale, pokažite razumijevanje i nije nužno da odmah nalazite rješenje. Problem je manji čim o njemu s nekim popričamo, a ako im pritom pružimo razumijevanje i suosjećanje, djeca su definitivno na dobitku. Svako dijete trebalo bi imati mira i vrijeme za sebe, ali i vrijeme nasamo sa svakim od roditelja ponaosob. Za to je ponekad potrebno mnogo truda i dodatne praktične podrške, ali djeci je to bitno jer im pokazuje da su vam baš oni, sami za sebe, jako važni te da ste učinili velik trud kako biste bili nasamo s njima. Ima li ljepše poruke ljubavi? Također, kad god primijetite pozitivno ponašanje ili njihovu bliskost, pohvalite ih i izrazite zadovoljstvo viđenim. Potičite druženja i maženja te stvarajte zajednička iskustva i obiteljske običaje. Većina braće i sestara ostaje povezana do odrasle dobi i doživotan su si izvor emocionalne i socijalne podrške. Ima i braće i sestara koji se udalje ili posve izgube kontakt, no to je rjeđi slučaj', rekla je psihologinja.