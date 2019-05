Psihologinja o discipliniranju djece: 'Kada vičemo, dijete nas uglavnom ni ne čuje, time izražavamo svoju bespomoćnost i priznajemo da smo izgubili kontrolu'

Roditeljstvo je zasigurno najteži i najljepši posao prepun lijepih i teških trenutaka, a svaki se roditelj stalno preispituje odgaja li dobro svoje dijete i koliko to dobro radi. Zasigurno jedan od najtežih zadataka je discipliniranje djeteta, koje mnogi često pogrešno miješaju s kažnjavanjem. Koje su zamke tog procesa i je li moguće stvoriti autoritet bez povišenih tonova, otkriva magistra psihologije Ella Selak Bagarić iz zagrebačke Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

'Njihovim postavljanjem preveniramo nastanak problema te o njima treba unaprijed voditi računa i postaviti ih kao obećanje, a ne kao prijetnju. Npr. 'Možeš uzeti Lego kocke kad pospremiš druge igračke', a ne: 'Nećeš dobiti ništa dok ne spremiš sobu.' Roditelj u pravilima treba biti dosljedan , jer kada nije, budite sigurni da će to djeca odmah primijetiti i dobiti poruku da idući put moraju biti samo malo upornija kako bi roditelj popustio jer - zbog čega bi se ono držalo pravila ako to ne čini ni roditelj? Vrlo često su roditelji preumorni i iscrpljeni pa kada nakon cijelog dana dođu kući, idu linijom manjeg otpora i budu nedosljedni, a odgoj zahtijeva strpljenje, ustrajnost, vrijeme i posvećenost. Važne su i predvidljive i jasne posljedice kršenja pravila. Dobro je dozvoliti djeci da sama donesu odluku o posljedicama, odnosno o tome koje privilegije se odriču kada učine nešto što nije po pravilima. Na taj način uče i preuzeti odgovornost za sebe i svoje postupke', rekla je.

'Osim toga, potrebno je biti što pozitivniji i osnažujući u odgoju. To uključuje nekoliko ključnih stvari. Jedno od najvažnijih su realistična očekivanja roditelja, a koja ovise prvenstveno o uzrastu djeteta. Bebe će plakati, djeca predškolske dobi i vrtićkog uzrasta će istražujući raditi nered, djeca školskog uzrasta nekad će lagati da izbjegnu posljedice, a tinejdžeri će pak činiti niz rizičnih stvari na svom putu u stjecanju neovisnosti. Naravno da ne treba ignorirati takva ponašanja, ali važno je razumjeti osjećaje i razvojne faze kroz koje dijete prolazi i uvažiti to prilikom discipliniranja. Važne su i granice . Svaka obitelj ima različita pravila rađena 'po mjeri' i to je OK, ali ona moraju biti jasno definirana, svima poznata i provediva. Djetetu treba jasno reći što želimo od njega, koje su mu opcije na raspolaganju te što je pozitivan ishod njegove suradnje', kaže psihologinja.

'Roditelji trebaju predstavljati sigurnu bazu, biti osobe u koje dijete treba imati povjerenja i koje su tu da ga zaštite, ne da plaše i povređuju. Roditelji su prve figure od kojih dijete uči po modelu, a vikanjem mu zapravo šalju poruku da je takav gubitak kontrole OK. Roditelji vrlo često dođu u Polikliniku s nizom primjera negativnih dječjih ponašanja, a mene kao psihologa najčešće puno više zanima kako se oni ponašaju u trenucima kada dolazi do problema. Postoji cijeli niz ponašanja i primjerenih odgojnih postupaka koji se nalaze između potpunog popuštanja djetetu i lažnog autoriteta, koji nastaje iz djetetovog straha od roditeljske reakcije, a koji se javlja kada roditelj viče ili ga udari', rekla je psihologinja.

Djeca, dodaje psihologinja, vole kada su svi članovi obitelji jednako odgovorni za određene stvari.

'Ovdje mislimo na to da npr. nema mobitela za večerom, ne govorimo ružne riječi i ne deremo se - sjećam se jednog tate koji je u tjedan dana napunio sitnišem dvije kasice prasice svoje djece dok nije naučio ne kršiti pravilo. Davanje upozorenja prije oduzimanja privilegije djeci je također korisno ('Brojat ću do tri i onda ovo što radiš treba prestati'). Važno je da roditelj ostane fokusiran na sam proces u odgoju, a ne samo na trenutni rezultat, već i sam djetetov trud – važno je nagraditi i uloženi napor. Uvažavanje će s vremenom dovesti sve to do željenih rezultata i zato treba svakodnevno potkrijepiti dobro ponašanje. Djeca vole pohvalu i vjerojatnije će se primjereno ponašati kada vide da im se isplati takvo ponašanje. Reći nešto poput: 'Volim kada ti…' ili 'Lijepo je od tebe što si to napravio!' ili 'Zato što si se danas tako dobro ponašao, što kažeš da dodamo još deset minuta za igru?' učinit će da se dijete osjeti ponosnim, a to je osjećaj koji želimo izazvati kod njega. Osim toga, odgajati djecu nije lako i važno je da i mi osvijestimo trenutke u kojima uživamo u roditeljstvu. U tome je važno da smo svjesni i vlastitih potreba i reakcija. Svaki se roditelj ponekad osjeća loše, iscrpljeno i uzrujano. U tome je važno pronaći i vrijeme za sebe. Odgoj je i znanost i umjetnost istovremeno te su svakom roditelju nekad potrebne pomoć i podrška. Ponekad je dovoljan razgovor s prijateljem, a za pomoć se mogu obratiti i stručnjacima koji rade s djecom', poručila je Selak Bagarić.