Psihologinja savjetuje: Ako je djeci dosadno - niste loš roditelj! To nije bolest, već prilika da rade ono što vole

Biti roditelj, složit će se mnogi, nikad nije bilo teže, a suvremeno roditeljstvo prepuno je zamki koje često nije nimalo lako riješiti. Zbog ubrzanog načina života balans obiteljskog i poslovnog života često je nemoguća misija, pa se mnogi roditelji, ali i djeca, žale kako su pod ogromnim pritiskom. Psihologinja Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu djece i mladeži grada Zagreba dala je za tportal.hr nekoliko korisnih savjeta koji bi mogli pomoći onima što osjećaju posljedice roditeljskog stresa

'Često u današnje vrijeme čujem od roditelja da im je takve izjave djece o dosadi zbilja teško tolerirati. Dok opisuju takve situacije, mnogi roditelji kažu da se tada doživljavaju kao 'loši roditelji'. Postavljaju pitanja 'kako da pomognem djetetu da mu ne bude dosadno', 'zašto je njemu/njoj dosadno, a druga djeca imaju razne interese' (iako to pouzdano ne znaju). U vremenu u kojem živimo, okruženi stalnim podražajima i imperativom različitih uspjeha, pomisao da je djetetu dosadno navodi roditelje na sve veće i veće strukturiranje njegova vremena. I eto razloga da se ono dodatno optereti, a time i roditelji. Naravno, tada najviše pati ono najvažnije, a to je odnos između djeteta i roditelja', rekla je.

Nekad se mislilo kako se tzv. roditeljski stres pojavljuje samo u iznimno teškim situacijama (npr. uz tešku bolest ili teškoće djeteta), no psiholozi danas smatraju kako se on javlja i u svakodnevnim roditeljskim situacijama.

'Igra je osnovna aktivnost djeteta i to ne samo u predškolskoj dobi. Uz interakcije s obitelji i prijateljima, važna je tjelesna aktivnost. Pri tome ne mislim na organizirani sport, nego na svakodnevnu tjelesnu spontanu aktivnost, igru i kretanje... Ukoliko dijete ima sve što je navedeno, može s roditeljima početi razgovarati o 'slobodnim aktivnostima', uz davanje slobode da je samo izabere. Jer to su slobodne aktivnosti, zar ne? Prije procjene je li dijete ostvarilo ravnotežu dobro bi bilo da roditelji i odrasli koji žive s njime razmisle imaju li oni ravnotežu između različitih obaveza i odnosa s bliskim osobama u svom životu. Prisjetite se imamo li svaki trenutak isplaniran i veselimo li se trenucima bez pritiska te koliko često čeznemo upravo za vremenom bez rasporeda. Možda je potrebno da usporimo prvo mi sami!', objašnjava.

'Umjesto poticanja prirodnih oblika kretanja, slobodne igre u kojima bi im vršnjaci ili odrasli bili suigrači, maštanja, prljanja u pijesku i istraživanja onoga što živi u travi ili što se krije u bakinom ormaru, u kojem drži marame i torbe, današnja djeca već u ranoj dobi imaju niz aktivnosti i prenatrpan raspored. Nije neobično da djevojčica ili dječak u dobi od četiri ili pet godina imaju nekoliko aktivnosti i to nakon cjelodnevnog boravka u vrtiću. Dosadu mnogi percipiraju kao bolest koju treba prevenirati. A to nije tako. Nestrukturirano vrijeme je prilika da djeca rade ono što vole i da razviju svoje male strasti koje će im biti pokretač kasnije u životu, kao i za to da nauče tolerirati dosadu', smatra psihologinja.

Pokazalo se, dodaje Profaca, kako su djeca preopterećenih roditelja i sama često preopterećena.

'Razmislite o sebi, svojim vrijednostima i prioritetima, kakav ste model djetetu. Nema boljeg modela djeci nego roditelji koji imaju i vrijeme u kojem su posvećeni radu, ali imaju i 'svoje' vrijeme te ljude oko sebe s kojima žele biti, a među njima su i njihova djeca. Biti pored djeteta ne znači uvijek i biti s djetetom. Stalni odlasci iz jednog mjesta na drugo i žurba stvaraju pritisak. Naravno da možemo razgovarati s djetetom i u autu i u autobusu te na putu do kuće ili dućana. Ali potrebno je vrijeme da dijete i odrasla osoba zaista budu zajedno. Dijete treba prisutnost i dostupnost odrasle osobe, roditelja. Da bismo pokazali interes za njega, da bismo razvili povjerenje u odnosu, važno je da budemo s djetetom u vremenu u kojem nema vanjskog pritiska, u kojem se naizgled ništa ne događa i koje nije pretrpano aktivnostima. Čula sam mamu koja kaže da njeno dijete u tjednu ima četiri aktivnosti u pet dana i još susrete s roditeljem s kojim ne živi. Dijete pokazuje frustraciju, ljutnju, umor i onda odrasli olako zaključuju da je to zbog toga što mora ići drugom roditelju. Na poticaj da smanji broj aktivnosti majka me začuđeno pogledala i rekla: 'Ali što će onda raditi?'', rekla je psihologinja.

Izuzetno je važno vrijeme u kojem su roditelj i dijete prisutni jedno za drugo

Dodaje kako trenuci mira s malim razgovorima o velikim ili malim dječjim mukama i radostima, razmjenom osjećaja i dojmova, pričanjem priča iz roditeljeva djetinjstva - to je vrijeme koje se ne može lako kasnije nadoknaditi.

'Izuzetno je važno vrijeme u kojem su roditelj i dijete prisutni jedno za drugo. Često vidim u vrijeme darivanja englesku frazu na društvenim mrežama Your children need your presence, more than your presents – Vaše dijete treba vašu prisutnost više nego vaše darove. Dobro je razmisliti kako je to kod nas! Nedostatak vremena za sebe može zaista biti izvor nezadovoljstva i djelovati na sve odnose - i s partnerom/partnericom i s djecom. Bez obzira žive li djeca s roditeljima koji su zajedno ili su razdvojeni, oni uče gledajući odrasle kako se odnose prema sebi, kako se ponašaju jedni prema drugima i društvu u kojem žive', rekla je.

Uz pritisak svakodnevnog života i obaveza te često pod pritiskom zadovoljenja djetetovih želja, ističe, možemo zaboraviti svoje potrebe i to im postaje loš model.

'Često govorimo kako valja razdvojiti djetetove želje od potreba. Roditelj se u zadovoljavanju djetetovih želja može pogubiti i zaboraviti ne samo na njegove stvarne potrebe, već i na svoje. A jedna od djetetovih vrlo važnih potreba je da ima odrasle koji su za njega 'sigurno mjesto' - to su odrasli koji se poštuju i uvažavaju jedni druge', rekla je Profaca.