Proizvodi iz linije HOUSE CALLS dr.brandta omogućuju dermatološke tretmane u vlastitom domu

Linija HOUSE CALLS inspirirana je postupcima u dermatološkim ordinacijama te njeni proizvodi daju maksimalne rezultate s minimalno uloženog vremena

Dermatološki tretmani u udobnosti vlastitog doma? Da, zahvaljujući liniji HOUSE CALLS iz laboratorija dr. brandt. Linija HOUSE CALLS sastoji se od osam kozmetičkih proizvoda koji ciljano djeluju na problematična područja kože te repliciraju stalne i trenutne rezultate. Osim što su inspirirani postupcima u dermatološkim ordinacijama, njihova revolucionarna tehnologija osigurava trenutnu i visoku razinu učinkovitosti te daje maksimalne rezultate s minimalno uloženog vremena.

U liniji HOUSE CALLS nalaze se dobro poznati dermatološki proizvodi: mikrodermoabrazija – piling za lice (microdermoabrasion), krema za trenutno smanjenje mimičkih bora (needles no more), maska s kisikom za obnavljanje kože lica (oxygen facial), gel protiv natečenih i tamnih podočnjaka (needles no more - no more baggage), primer za volumen i njegu usana (3D LIP PLUMPFIX), krema za lice s hijaluronskom kiselinom (hyaluronic facial cream), krema za oblikovanje područja vrata (neck sculpting cream) i 2 u 1 pjena – kemijski piling i blistavost (radiance resurfacing foam).