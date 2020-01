Problem s vlagom u domu je lako riješiv, evo i kako

Svi jako dobro znamo koliko je vlaga štetna po naše zdravlja. No, u more informacija vezano za štetne učinke koje ima na nas, vrlo često ni sami nismo sigurni kako ćemo je se riješiti

Odvlaživači zraka priznatog švicarskog brenda Stadler Form rade sve za optimalnu kvalitetu zraka u Vašem domu. Jednostavna elegancija u kombinaciji s vrhunskim performansama čine odvlaživače zraka Albert, Albert little i Theo jedinstvenim.

Vlaga ima zdravstvene, ekonomske ali i estetske posljedice na naš svakodnevni život. Ona je prvenstveno štetna za djecu, alergičare i osobe oslabljenog imuniteta. Osim što su nam skuplji troškovi grijanja i što šteti našoj nekretnini, ona nam stvara ružan izgled na zidovima, dok u ekstremnijim situacijama stvara i neugodan miris. Svi se možemo složiti s tim da u takvim uvjetima ne želimo živjeti, ali opet uvijek nekako pomislimo kako je naš prostor ipak po tom pitanju ok, ali pravo pitanje je do kada? Odgovor leži u odvlaćivačima zraka.

Njegov čisti elegantan dizajn je rezultat rada švicarskog dizajnera Matti Walkera.Njegova inovativnost bila je dovoljna da uvjeri čak dvije grupe stručnjaka. Njegov je dizajn osvojio međunarodnu nagradu Red Dot Designa u 2013. Albert je jedini odvlaživač zraka u svojoj klasi u Švicarskoj nagrađivan zbog ocjene energetske učinkovitosti 3xA*. Albert je jedinstven i sofisticiran suvremeni uređaj koji osigurava zdravu klimu prostorije, bez obzirana to nalazi li se ta prostorija u prizemlju, podrumu, kućama koje se nalaze blizu vode ili sobama za pranje rublja. Ima funkciju kojom se vrti (funkcija oscilacije) i time optimalno raspršuje zrak, osiguravajući odvlaživanje velikih prostorija. Jedna od Albertovih karakteristika je i jedinstveni mjeritelj vremena. To znači da se vrijeme uključivanja i isključivanja može odrediti i na taj način se mogu iskoristiti razlike tarifa električne energije. Albert je također mobilan zahvaljujući kotačima, te se može lako premjestiti sa jednog kraja prostorije na drugi. LED svijetla na uređaju se mogu prigušiti ukoliko prejako svijetle u spavaćoj sobi.

Albert je najbolji u svojoj klasi i pruža energetsku učinkovitost 3xA. Odvlaživač zraka Albert je proizvod dizajnerskog studija tvrtke Stadler Form. Albert dolazi kao najveći spas i prostoriju punu vlage! Albert provodi odvlaživanje na vrlo otmjen i učinkovit način, te je za to i višestruko nagrađivan. Ideja tvrtke Stadler Form bila je razviti odvlaživač zraka koji je vizualno privlačan, energetski učinkovit i lagan za upotrebu. U usporedbi sa ostalim tradicionalnim odvlaživačima, Albert skladno pristaje velikom broju raznih prostorija.

Albert Little

Svojim elegantnim izgledom vrlo brzo sustiže svog velikog brata Alberta. Njega se također može prenijeti kotačima sa jednog kraja na drugi. Spremnik se lako otvara pomoću drške koja automatski iskače pri otvaranju. On također ima funkciju vrtnje kojom osigurava optimalno raspršivanje zraka

Snaga odvlaživanja je 10 l za dan - idealno za prostorije površine do 40 m² / 100 m3. Jednostavna kontrola podešavanjem ciljane vlažnosti zraka, programabilan timer i spremnik za vodu objema 2,1 l.

Theo voli vlažne prostorije, učinkovito uklanjajući suvišnu vlagu iz zraka. Integrirani higrostat znači da se željena vlaga može postaviti na 40%, 50% ili 60%. Alternativno,Theo može stalno raditi. Njegova je neovisnost također impresivna; timer se može programirati s radnim vremenom od 1 do 7 sati.

Najnovija istraživanja o zdravlju jednoglasno tvrde da je optimalna vlaga u kućanstvu oko 40-60% , te čak i kod 60% nerijetko dolazi do kondenzacije i razvoja plijesni po zidovima.

Theo osim što nam donosi zdravstvene I ekonomske predanosti on je jako elegantnog dizajna te se uklapa u svim prostorijama kao moderna dekoracija.

Odvlaživač zraka Theo je sada na akcijskoj cijeni od 1699 kn od 08.01.2020. do 15.03.2020., ili do isteka zalihe. Albert je dostupan po cijeni od 3899 kn kao i Albert little po cijeni od 2699 kn. Navedene odvlaživače zraka možete kupiti u EMMEZETA, Elipso, Svijet Medija, eKupi, i Stadler Form Hrvatska internet trgovina. Više o akciji odvlaživača THEO I proizvodima saznajte ovdje.