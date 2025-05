Pripazite: Jedna česta posljedica konzumacije alkohola može biti vrlo opasna

Budite oprezni, jer to može biti znak da ste u riziku od različitih vrsta karcinoma , uključujući i rak gušterače, upozorio je dr. Michael Mrozinski , stručnjak za hitnu medicinu iz Škotske, piše Daily Mail.

Kako je objasnio, crvenilo nakon alkohola znak je da se toksična kemikalija u alkoholu, acetaldehid, nakupila u tijelu na potencijalno štetnim razinama. Ta je tvar, s vremenom, 'vrlo toksična za organe vašeg gornjeg probavnog trakta poput želuca, jednjaka ili gušterače', upozorio je dr. Mrozinski.

To znači da 'ako crvenite kad pijete, u opasnosti ste od karcinoma poput karcinoma želuca, jednjaka i potencijalno karcinoma gušterače'. Kratkoročno, visoke razine acetaldehida čine veliku štetu organizmu.

'Crvenjet ćete. Dobit ćete glavobolju. Osjećat ćete mučninu, možete dobiti ubrzan rad srca...', dodao je.

Acetaldehid i crvenilo

Dr. Mrozinski također upozorava ljude da razmotre svoj odnos s alkoholom ako su među onima koji crvene dok piju.

'Ako ste u povećanom riziku od tih vrsta karcinoma i crvenite dok pijete, to je nešto o čemu trebate razmisliti', rekao je.

U međuvremenu, dr. Yiannis Mavrommatis, stručnjak za genetiku i registrirani nutricionist, ranije je upozorio: 'Simptomi obično počinju ubrzo nakon konzumacije alkohola, s crvenilom lica i toplinom, glavoboljom i vrtoglavicom. U težim slučajevima, to može eskalirati u mučninu i povraćanje, lupanje srca i poteškoće s disanjem'.

Sposobnost tijela da se riješi acetaldehida - i time spriječi crvenilo - ovisi o prisutnosti određenih gena, kažu stručnjaci.

Reakcija crvenila nakon alkohola posljedica je genetske varijante koja se smatra jednom od najčešćih u svijetu, a najviše je zastupljena kod osoba istočnoazijskog podrijetla.

To je varijanta gena koji daje upute za proizvodnju enzima aldehid-dehidrogenaze, koji pomaže u razgradnji toksina.

To znači da se toksični nusprodukt alkohola nakuplja u tijelu. Acetaldehid poznat je kao tvar koja uzrokuje trajne oštećenja DNK, što može dovesti do raka. Oštećenja DNK mogu uzrokovati rak crijeva, jednjaka, jetre, dojke, ždrijela, usne šupljine i grkljana, pokazala su istraživanja. U Velikoj Britaniji mnogi uz pomoć DNK testa otkrivaju jesu li među milijunima ljudi koji su genetski skloni osjetljivosti na alkohol. Test My Health Checks, koji košta 54 funte, također testira osjetljivost i netoleranciju na druge sastojke, poput glutena i laktoze.

Isabela Ramos, nutricionistica u MyHealthChecked, objasnila je da alkoholna pića poput votke, viskija i ruma imaju višu koncentraciju alkohola, što može pogoršati simptome.

'Neka vina i piva, osobito crna vina i određena craft piva, sadrže veće količine kongenera, koji su nusprodukti fermentacije i mogu pogoršati simptome', dodala je.

No, miješanje alkohola s bezalkoholnim pićima poput tonika također može pomoći ublažiti simptome kod osoba s osjetljivošću. Međutim, dodala je, najsigurnija opcija je konzumacija pića s niskim ili nultim udjelom alkohola, čime se smanjuje količina etanola koju tijelo mora metabolizirati.