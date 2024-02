Priča o udaji i razvodu od 'patološkog lažljivca' zaludila je TikTok: Obožavatelji predviđaju novu hit seriju

Kako piše, Washington post, na platformi koji inače prednjači plesnim videima i kratkim sadržajem instantno diže dopamin, Teesina priča pokazuje kao ljudi doista mogu i žele obratiti pažnju i na drugačiji sadržaj.

Tako je sve veći broj gledatelja odlučio je pogledati TikTok priču od 50 dijelova pod nazivom 'Who TF Did I Marry?', ili u prijevodu 'Za koga se to, do vraga, udala?', sagu u kojoj Teesa, kao pripovjedačica serije, prepričava svoju burnu vezu s Legionom, čovjekom za kojeg je uvjerena da je patološki lažac.

U svojoj priči Teesa opisuje, kako kaže, ljubav prožetu 'crvenim zastavicama', odnosno upozoravajućim znakovima koji signaliziraju da ta priča neće dobro završiti. 'Pomislili biste da sam daltonist jer sam sve to ignorirala,' kaže Teesa. Priča priču bez ikakvog uvijanja, u nadi da njezino podijeljeno traumatično iskustvo može pomoći drugima da, ipak, povjeruju vlastitoj intuiciji i izbjegnu sličnu sudbinu.

'Ako samo jedna žena pogleda ove videe i ona kaže: 'Znaš što? Nešto mi tu ne štima. Daj da to malo preispitam, onda je vrijedilo', rekla je Teesa u jednom dijeli videa. U videima, Teesa priča svoju priču pred kameru kao da je na FaceTimeu s prijateljicom - ponekad nosi na kosi, a ponekad za vrijeme vožnje automobila.