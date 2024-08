Pretjerali ste sa soljenjem? Evo kako spasiti jelo

Da, svima se to dogodilo: bilo da ste zaboravili da ste već posolili jelo i još jednom ga dodali ili ste nespretno istresli previše soli, rezultat je isti, no postoji rješenje za to

Martha Stewart ima četiri provjerene metode za spašavanje jela, a podijelila je i nekoliko savjeta koji će vam pomoći da pravilno začinite hranu svaki put. Dodajte kiseli sastojak Ovo naravno neće smanjiti razinu natrija u jelu, ali dodavanje kiselog sastojka, poput soka limuna, octa ili čak proizvoda od rajčice, može neutralizirati slanost. Samo pripazite da se dobro promiješa kako bi se sjedinilo te obavezno kušajte. Pokušajte odabrati kiseli element koji će se dobro uklopiti u profil okusa hrane koju pripremate, a ako ste u nedoumici, koristite kiselu namirnicu neutralnog okusa poput octa od bijelog vina jer je kompatibilna s mnogo jela. Zasladite jelo Pokušajte dodati dašak slatkoće da biste spriječili preslan okus. Smeđi šećer ili javorov sirup vašem će jelu dati karakterističan okus karamele, što bi moglo dobro funkcionirati. Ako želite neutralniju slatkoću, stavite granulirani šećer. Dodajte mliječne proizvode Kremasti mliječni proizvod uspješno će prevariti nepce. Gusto vrhnje i npr. komadić maslaca dobra su rješenja za jelo koje treba malo dulje krčkati. Na kraju dodajte kiselo vrhnje ili komadić krem ​​sira i maknite s izvora topline da se ne bi potpuno otopili. Razrijedite ili povećajte količinu jela Razrjeđivanje tekućinom ili dodavanje više povrća, tjestenine ili mesa pomoći će jelu koje je previše slano jednostavno zato što povećavate ukupnu količinu onoga što pripremate. Umjesto da samo prikrijete sol kao gore navedenim trikovima, ovo će zapravo smanjiti natrij po porciji. Trik s krumpirom Dobro je poznat trik koji kaže da ako ubacite oguljen i na kockice narezan krumpir u lonac s proključalom juhom ili gulašem, on će upiti dio soli dok se kuha. Iako ovo ima neke prednosti, ovu staru metodu treba uzeti s rezervom: zapravo, krumpir će upiti tekućinu jer je pun škroba, ali će imati vrlo mali učinak na konačnu razinu soli u jelu. Nema štete ako isprobate ovu metodu, ali vjerojatnije je da će dodatna voda koju ćete morati dodati nakon što krumpir upije dio tekućine pomoći više od samog krumpira. Kako spriječiti da presolite jelo Kada je riječ o pretjeranom soljenju jela, malo opreza je doista najbolja metoda jer će uvijek biti lakše dodati više soli nego suprotno. Možda vam pomogne ovih nekoliko savjeta: Začinite u slojevima U kulinarskoj školi polaznike uče koristiti začine u fazama kako bi poboljšali svaki sloj okusa jela koje gradite. Naprimjer, ako pirjate luk za juhu ili umak, dodajte nekoliko malih prstohvata soli prije nego što prijeđete na sljedeći korak. Budite svjesni skrivenog natrija U trgovini odaberite proizvode koji ističu da imaju niži udio natrija od sličnih proizvoda. Juha, grah i proizvodi od rajčice mogu sadržavati mnogo soli, što znači da ćete na kraju imati manje kontrole nad okusom hrane koju kuhate. Kušajte dok kuhate Ovo treba puno puta ponoviti: uvijek kušajte hranu dok kuhate! Ako slijedite sve gore spomenute savjete i stavljate sol u slojevima, moći ćete prestati soliti ili dodati više ovisno o okusu jela u bilo kojem trenutku. Odaberite vrstu soli i držite se nje Danas su dostupne mnoge vrste soli, što znači da se njihov okus razlikuje. Budući da je npr. kuhinjska sol gusta, dvostruko je slanija od košer soli. Ako želite koristiti istu vrstu, mnogo je vjerojatnije da ćete točno znati koliko će 'prstohvat' utjecati na hranu koju pripremate. Mnogi profesionalni kuhari posežu za košer soli prilikom kuhanja: grublja zrnca lakše je uhvatiti i brzo se otapaju.

