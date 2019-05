Pred Bikovima je jedno od sretnijih razdoblja, u Rakovima će se probuditi optimizam, a Vage će biti razdražljive

Pred Bikovima je ugodan mjesec ispunjen zanimljivim susretima i novim poznanstvima, a razdoblje nakon 16. svibnja bit će vam jedno od sretnijih u ovoj godini. I Rakovi će u tom razdoblju početi više izlaziti i družiti se, a probuđen optimizam omogućit će im da na druge prenose pozitivnu energiju. Vage će većinu mjeseca biti osjetljive i razdražljive, stoga bi bilo mudro izbjegavati rasprave s partnerom i bližnjima

Blizance će prijatelji izvlačiti iz tužnog raspoloženja i pomagati im da lakše prebrodite probleme. Između vas i nekoga koga dugo poznajete mogla bi se razviti ljubavna iskra, što će vas i same iznenaditi. Dobit ćete priliku koju iščekujete. Uspjeh vam neće biti poklonjen, no upravo će vam činjenica da ste se sami izborili za njega biti još draža.

Prvi dio mjeseca Rakovima neće biti ispunjen događajima, no to se mijenja nakon 16. Probuđeni optimizam omogućit će vam da na druge prenosite pozitivnu energiju. I na poslovnom planu druga će vam polovica mjeseca biti plodonosnija od prve. Mars će boraviti u vašem znaku, dovodeći do porasta ambicija i odvažnosti pa ćete se početi više boriti za uspjeh.