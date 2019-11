Pospremite svoje male torbice, u modu se vraćaju (zaista) veliki modeli

Ako se pitate kako su odjednom velike torbe postale hit u svijetu mode, odgovor je jednostavan – važno je ostaviti dojam, a to se lako postiže upadljivom oversized torbom. No ne treba odbaciti ni njihovu praktičnu stranu, pogotovo ako sa sobom u svakom trenutku morate imati i 'pola svog života'. U tom slučaju će velike torbe brzo postati vaše najbolje prijateljice

Modni dizajneri na pistama su već prije pola godine pokazali svoju modnu viziju ove jeseni, a ona, barem kad su torbe u pitanju, ove sezone glasi – što veće to bolje. Iako se brendovi Jacquemus i Tod's nisu držali toga već su se odlučili na dugu krajnost - minijaturne modele, većina ostalih brendova poigrala se dimenzijama i ponudila (pre)velike modele.

Brendovi kao što su Rejina Pyo, Sportmax, Off-White, Mansur Gavriel i brojni drugi modne su ljubimice povećali gotovo do ekstrema. Što se njih tiče modele u koje jedva stane ruž, možete zaboraviti i pospremiti za neku novu sezonu ili toplije dane, a ove zime preporučuje se naoružati većim primjercima, u koje ćete konačno moći potrpati sve ono što vam je 'nužno' potrebno. Torbe u koje stane 'pola života' ove su sezone dizajnerski must have, a hoće li se taj trend preliti na gradske ulice doznat ćemo uskoro.