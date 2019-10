Modni stručnjaci složni: Ovih pet modela torbi dominirat će ulicama narednih mjeseci

Upravo razmišljate o tome da se počastite novom torbom? Prije nego se bacite u trošak, predlažemo da provjerite što nalažu trendovi. Ove sezone sve će se vrtjeti oko pet modela torbi koje ćemo, ako je vjerovati modnim znalcima, viđati na svakom koraku

Jesen/zimu 2019. obilježit će bezbroj originalnih trendova kao što su cipele s četvrtastim potplatom, puf rukavi i baggy traperice, no posebna je pažnja ove sezone usmjerena modnim dodacima. Osim na statement nakit, kao što su debeli rajfovi za kosu ukrašeni cirkonima i biserima, ove sezone naglasak je na originalnim torbama.

Zaista smo uvjereni u to da nikad nismo vidjeli veći izbor efektnih, neobičnih i originalnih torbi kao dosad, što je sasvim sigurno odlična vijest za sve one koji vole biti drugačiji. Ipak, ako je vjerovati modnim stručnjacima, ključnu ulogu ove sezone imat će pet modela torbi, a koji su to modeli, otkrivamo za 3, 2, 1...