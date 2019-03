Poklanjamo izvrstan ljubavni roman 'Još uvijek ja'

Jojo Moyes je autorica čije se knjige čekaju s velikim nestrpljenjem

Volite li dobre ljubavne priče, velika je vjerojatnost da vam je Jojo Moyes među omiljenim autoricama. Kada je 2012. objavljen njezin veliki hit 'Tu sam pred tobom' nitko nije očekivao da će glavna junakinja romana Louisa Clark postati moderna ikona i inspiracija mnogim ženama. Autorica je svojevremeno izjavila da će, napiše li nastavak tog romana, cijelu priču pretvoriti u trilogiju. Nakon uspješne ekranizacije 'Tu sam pred tobom', objavljen je drugi dio po naslovom 'Nakon tebe', te sada i kraj priče.

Ljubitelji autorice dočekali su i završni dio trilogije koji je upravo objavljen. 'Još uvijek ja' dočekuje Lou u New Yorku kamo se zaputila u potrazi za novim životom. Lou Clark zna mnogo toga. Ona zna točno koliko kilometara dijeli njezin novi dom u New Yorku od londonske adrese njezina dečka Sama. Ona zna da je njezin poslodavac dobar čovjek, a zna i to da njegova žena ima tajnu koju mu ne želi otkriti. Ono što Lou ne zna jest da će sresti čovjeka koji će joj okrenuti život naopačke, jer Josh je previše podsjeća na čovjeka kojega je poznavala, i to sve jako boli. Lou neće znati što učiniti, ali dobro zna da će se njezin život iz temelja promijeniti što god izabrala.

Lou se iz knjige u knjigu suočava s izazovima koji prijete srušiti njezin život iz temelja, ali uvijek iz svega izađe jača i zrelija. Otkada je izgubila svoju veliku ljubav Willa, ona se pokušava držati njegova savjeta da 'živi hrabro'. Upoznajući strani grad (čiju atmosferu autorica dočarava na iznimno zanimljiv i opipljiv način), Lou upoznaje sebe sve dublje, a čitatelji ostaju prikovani uz knjigu sve do samoga kraja. Iako je ovo posljednji nastavak u trilogiji, ne bismo se bunili da Jojo napiše još koji jer su njezine riječi prava magija.

Čitateljima tportala darujemo dva primjerka knjige 'Još uvijek ja', a dobitnici će biti objavljeni u četvrtak, 21. ožujka.