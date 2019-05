Pogledajte vjenčanicu Brune Sanader iz svih kuteva

I dok se nekadašnji premijer Ivo Sanader nalazi u Remetinečkom istražnom zatvoru zbog 'afere Planinska', njegova mlađa kći, Bruna Sanader u subotu je razmijenila bračne zavjete s dugogodišnjim dečkom Vedranom Vukadinovićem s kojim posljednjih godina živi u Njemačkoj. Lijepa liječnica blistala je na suncu najsunčanijeg hrvatskog otoka u svojoj bajkovitoj vjenčanici

ČESTITKA IZ NEW YORKA

Za razliku od mladenki koje se za svoj dan odlučuju za diskretniji make up, Bruna je imala 'pomaknuti' look, naglašeniji, edgy make up. Obula je bijele špic salonke, a u rukama je nosila buket crvenog i plavog cvijeća za savršen kontrast.