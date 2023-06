Počela je dizajnirati da bi imala što odjenuti, a onda je pariški luksuz pretvorila u unosan posao

Isabel Marant nosi izblijedjele sive traperice, ugurane u svoje kultne čizme sa stožastom petom, i odgovarajući sivi pleteni pulover s oversized traper jaknom preko njega (sve su to proizvodi njezina brenda, jer ako se svaki dan možete odjenuti od glave do pete u Isabel Marant, zašto ne biste?) te svojom srebrnom kosom, ležerno skupljenom u punđu, personificira pariški cool stil koji definira njezin dizajn. ' Uvijek me inspirira moj način nošenja odjeće ', objašnjava. Marant donosi jedinstvenu energiju koja se čini kao da je netko upravo pojačao glazbu u prostoriji.

Početkom godine predstavljen je novi identitet, uz osvježen logotip i ažuriran dizajn pakiranja. Za to je bio zadužen Peter Miles , britanski umjetnički direktor iz New Yorka, koji je u prošlosti radio s poznatim brendovima, od Marca Jacobsa i Celine do Proenza Schoulera .

Ipak, poslovanje je 2022. bilo bolje od očekivanog, kako u pogledu prodajnih brojki, tako i u pogledu rasta zarade, rekao je Guillaume Leglise, potpredsjednik i viši analitičar u tvrtki za kreditni rejting i istraživanje Moody’s Investor Service. U siječnju prošle godine Moody's je povisio kreditni rejting brenda na B2, sa stabilnim izgledima. To je još uvijek ispod razine ulaganja, ali ukazuje na to da su mu financijski izgledi bolji nego prije dvije ili tri godine.

'Počeli smo raditi to iz zabave, više kako bismo stvorili svoj izgled', kaže Marant. 'Na kraju smo prodali puno toga i rekli sami sebi: 'Oh, može se zaraditi novac i od zabave - vau, super.' Onda smo počeli otkrivati modu.'

'Imala sam lijepo djetinjstvo, ispunjeno ljubavlju. Nije me odgojila majka. Otišla je kad sam imala samo pet godina, pa sam živjela s ocem i maćehom. Ali viđala sam mamu svaki drugi vikend i moji roditelji su se odlično slagali. Često smo zajedno odlazili na odmor. To nije bio problem', kaže i dodaje: ' Mama je bila supercool . Bile su to 80-e, nosila je puno Kenza. Sve te bluze, cvijeće, boje... Puno crvenog. Volim crvenu zbog nje.'

No ova izvorna pariška dizajnerica u rukavu krije više od jednog iznenađenja. 'Nakon glazbe, moja velika strast je varenje. Počela sam se baviti modom preko male kolekcije nakita od mesinga . Zatim sam počela variti namještaj da na njemu izložim svoju odjeću. Sada je moj sin Tala uzeo sav moj alat. Smiješno je to - on radi točno ono što sam ja radila kao dijete. Pretvorio je svoju spavaću sobu u radionicu i po cijele dane izrađuje lude stvari', kaže za Guardian.

Od početka je stoga bilo jasno što predstavlja. Svoju odjeću opisuje 'iskrenom i nepatvorenom ', što se i čini najprikladnijim izborom riječi za opis onoga što radi. 'Moja snaga sam ja, moja perspektiva kao žene. Sve polazi od mog stajališta i onoga što bih danas željela odjenuti', kaže. 'To je uvijek predvodilo sve ostalo. Htjela sam kreirati odjevni predmet u koji ću odjenuti sebe samu. Sve što radim potječe iz pitanja bih li nešto obukla, a to je jako važno, jer odjeća koju napravim mora postati vaša. Odjeća odgovara načinu života. Neću odjenuti nešto lijepo ako nije udobno, ako to ne mogu nositi cijeli dan, ako ne mogu raditi u tome. Odjeća vam mora omogućiti da živite, a ne sprječavati vas da živite.'

Kako sama Marant kaže, ona uvijek radi na tri kolekcije odjednom . 'Pokušavam usporiti', kaže ona, 'ali čini se da se to nikada neće dogoditi.' Unatoč zauzetosti, opuštena je i smije se. Smota cigaretu, a onda počne govoriti i zaboravi je zapaliti. Tijekom odrastanja, kaže, nikada nije željela biti modna dizajnerica. To nikad nije bio njezin san. Zato i jest tako opuštena. 'Nikada nisam bila stvarno zaljubljena u svijet mode i svu njegovu dramu. Nisam to nikada bila ja', kaže.

' Zbog Kate Moss sam shvatila što jedna osoba može učiniti za moju odjeću ', kaže. 'Nosila je moj džemper i u tren oka on postaje hit – svi ga žele. Ne uspijevamo ga zadržati na zalihama. A ono je samo običan džemper, no kada ga nosi Kate Moss, to čini veliku razliku.'

'Isprva sam mislila da je pomama za džemperima pomalo glupa', priznaje. 'Ali što sam više razmišljala o tome, to sam više shvaćala da postoji mnogo žena koje nisu tako samouvjerene ili im stiliziranje ne dolazi tako prirodno. Dakle, ako Kate Moss ili Hailey Bieber imaju takav učinak s našom odjećom - ako mogu utjecati na brojne žene da se osjećaju kao nevjerojatne djevojke, mislim da je to fantastično , jer moda je radost', ističe.

Ipak, nikada nije izgubila osjećaj ljudskosti koji je vodi. 'Uvijek sam voljela Pariz', kaže ona. 'Pariz je ono što jesam. Normalno je biti buntovan, jer tako učiš o tome tko si. Kultura Pariza hranila me čak i dok sam se kao tinejdžerica bunila protiv te vrste Yves Saint Laurentove vizije Pariza. Nikad nisam imala ambiciju postati takva dizajnerica . Nisam ni sanjala da ću biti poznata. To nikad nije bila poanta. Željela sam ostati u pozadini. Čak i danas, ako me i želite smatrati velikim imenom u modi, živim vrlo normalan život. Imam iste prijatelje koje sam uvijek imala, radim iste stvari koje sam uvijek radila. Moda nije sve u mom životu.'

'To je vrlo impresivno jer Marant nije vrhunski luksuzni brend, pa ne postoji iracionalan osjećaj da ga se kupuje', rekla je Celia Friedman, direktorica odjela za luksuz u tvrtki za strateško savjetovanje Publicis Sapient. 'Ali je jak u smislu naklonosti kupaca. To je marka obožavatelja, tako da može stvoriti jaku lojalnost iako nije predstavnik čistog luksuza.'

Njezina smirenost i šarm danas su donekle razumljivi – s 26 godina iskustva iza sebe, svoju je rutinu na Tjednu mode svela na umjetnost. Otkako je 2017. dodala mušku odjeću u svoju modnu jednadžbu, dizajnira najmanje osam kolekcija godišnje. 'Radim na tri kolekcije bez prestanka, uvijek. Često sebe i dizajnere općenito uspoređujem s vrhunskim sportašima jer znate onu fantaziju o dizajnerima – da je sve to seks, droga i rock ’n’ roll? To su joga, organska hrana i odmor. Ne mogu biti bolesna nijedan dan jer ako me nema i jedan dan, to je katastrofa.'

Moda se također odnosi na skupljanje i prikupljanje, a Marant će biti oduševljena ako kupite njezine rabljene stvari . 'Mislim da je preprodaja stvarno sjajna, vrlo pametna… Kupovina donosi puno sreće i to potpuno razumijem, ali ne morate nužno kupovati novo. Uvijek me više veseli ulazak u vintage dućan', ističe.

Radi od osam ujutro do ponoći, pet dana u tjednu. Kako bi se isključila i ostala zdrava, nametnula je strogo pravilo neradnog vikenda. Tada ona, suprug, dizajner torbi Jérôme Dreyfuss , i njihov sada već 20-godišnji sin Tal odlaze u rustikalnu seosku kolibu u Fontainebleauu, 40 milja jugoistočno od središta Pariza, te žive bez struje i tekuće vode. 'Puno se bavim vrtlarstvom. Moram reći da mi to pomaže razbistriti glavu - raduje me vidjeti pravi rezultat onoga što smo radili. Puno šećem šumom. Ljeti plivam.' I često ugošćuju prijatelje za koje, u pravilu, sama kuha. 'Vrlo sam dobra u kuhanju, posebice u pripremanju jela za 20 ljudi u pet minuta. Ne volim trošiti sate na to. Vrlo sam učinkovita', kaže.

'Projekt je nastao kao odgovor na potrebu. Svi mi – uključujući moj tim – imamo previše toga u ormaru. Komadi su to koje više ne nosimo, ali ih nikad ne bismo bacili. Fascinira me i ideja da usrećim nekog drugog svojom modom, koju si možda ne bi mogao ili htio priuštiti', kaže.

Kako osigurati da taj proces bude održiv? 'Modni posao nikada ne može biti održiv. Naravno, mnogo se radi na minimiziranju otiska tvrtke. Bilo to u kompilaciji i izdvajanju materijala ili u bojenju. Ali transport je transport. A to automatski ide ruku pod ruku sa zagađenjem okoliša. Stoga je moja preporuka: jednostavno prestanite konzumirati. Dakle kupujte samo ono što vam stvarno treba. Možda smo to putem zaboravili. Upravo je to i razlog zbog kojeg se uvijek postavljam protiv brze mode. Takva moda je često toliko jeftina da se više ne percipira kao vrijedan predmet. Kupujete proizvode samo zato što su jeftini, a ne zato što vam stvarno trebaju. Kada sam bila mlada, zaljubila bih se u određeni odjevni predmet, poput nečeg s potpisom Margiele ili Comme des Garçons , i ne bih si to odmah mogla priuštiti. Radila bih kao babysitterica dva mjeseca samo da si kupim taj jedan komad.'

Svoja stajališta iznosi bez ustezanja, poput štikli sa šiljcima. 'Najvažnija stvar koju možemo učiniti je upravljati svojom potrošnjom', napominje ona. 'I nije li to smiješno reći dok stojiš usred trgovine?' kaže Marant, žena koju humor i veselje baš nikada ne napuštaju.

Ona želi kreirati udobnu, ali sofisticiranu odjeću koju žene nikada neće poželjeti baciti te joj je doista stalo do toga kako se osjećaju u njoj, kako im pristaju i laskaju ženstvene konture. Uz svaku mikro i čizmu do koljena tu je predimenzionirano pletivo ili hlače slobodnog kroja za ublažavanje rizičnijih tonova. Ali nije to odjeća samo za supermodele – 54-godišnja Marant opovrgava zastarjela dobna ograničenja. 'Ono što me uzbuđuje je vidjeti koliko je širok raspon ljudi koji nose moju odjeću - ponajviše u smislu godina, jer pokriva one od 15 do 80.'

Strastveno govori o temama koje su važne današnjim ženama, od razlike u plaćama između spolova pa do pokreta Me Too i objektivizacije ženskog spola. 'U mojoj tvrtki to nikada nije bilo dovedeno u pitanje. Nikada ne gledam nečiji spol, nikada ne gledam boju. Tako sam odgajana pa mi je to prirodno', kaže. Rado se odaziva raznim akcijama povodom Dana žena, poput dizajniranja majice u sklopu suradnje s Net-A-Porterom, čiji prihod ide izravno u humanitarne svrhe, točnije za Women for Women International.