Luksuz po povoljnoj cijeni: Počela je kao prodavačica na eBayu, a danas ima chic brend koji svi obožavaju

Možda ne znate ime Morgane Sézalory, ali velike su šanse da njezine kreacije vise i u vašem ormaru. Ona stoji iza pariškog Sézanea, internetskog brenda visoke kvalitete, zbog kojeg slavni, influencerice, pa čak i članovi kraljevske obitelji stoje u redu da bi se dočepali dizajna s francuskim potpisom. Dobrodošli u Sézane, svijet dostupnog i vrlo lijepog luksuza

Ove godine modni milenijski miljenik Sézane obilježava desetu godišnjicu i više nego uspješnog poslovanja. Pokrenut kao internetski brend, svojom je poslovnom praksom predstavio revoluciju u vrijeme u kojem je online shopping bio tek u začetcima. Danas se za odjeću s potpisom ove popularne francuske marke stoji u redu, a određeni komadi, poput haljine Axelle, prodaju se u rekordnom roku – ponekad je dovoljno 24 sata da se razgrabi.

U klimi koja vlada današnjom industrijom davanje prioriteta održivim te odgovornim materijalima i metodama proizvodnje nužno je za svaki modni brend. A upravo je to nešto o čemu pariški Sézane razmišlja otkad je lansiran. U proteklom desetljeću konfekcijska marka, poznata po svom francuskom cool djevojačkom štihu i estetici nadahnutoj vintageom, pokazala je sjajan primjer kako se prilagoditi stalnim mijenama u industriji. Brend je nastao kada je Morgane Sézalory otkrila kovčeg stare, ostavljene vintage odjeće. Dala je promijeniti i prilagoditi neke od tih komada te ih je počela prodavati putem interneta. Nakon toga više nije bilo povratka - Sézalory je pronašla svoju strast. Do 2013. pokrenula je brend odjeće, inspiriran takvom modom.

Katie Holmes u haljini Sézane Izvor: Profimedia / Autor: MICHAEL SIMON / SHUTTERSTOCK EDITORIAL / PROFIMEDIA







+3 Katie Holmes u haljini Sézane Izvor: Profimedia / Autor: MICHAEL SIMON / SHUTTERSTOCK EDITORIAL / PROFIMEDIA

Sada, nakon desetljeća uspješnog poslovanja, njezine namjere ostaju iste kao i prvog dana: fokus je na kvaliteti umjesto na kvantiteti. 'Komadi koje danas kupujemo trebali bi biti vintage komadi u budućnosti', smatra ona. Kako bi se to postiglo, brend proizvodi bezvremenske visokokvalitetne komade koji doista odolijevaju vremenu te stručno izrađene u pariškim ateljeima od ekološki prihvatljivih i inovativnih materijala. Godine marljivog rada nisu prošle nezapaženo – Sézane je službeno postao vlasnikom certifikata B Corp, što ga definira kao brend koji daje prioritet dobrim radnim uvjetima za kreatore te koji je smanjio svoj utjecaj na okoliš i usredotočio se na proizvodnju kolekcija što je više moguće na ekološki način. Od prodavačice vintage komada do traženog modnog brenda Modni put Sézalory započeo je 2004. prodajom vintage odjeće na eBayu – vrlo sličan početak imala je i Nastygal, čija je osnivačica Sophia Amoruso također počela kao prodavačica na toj platformi.

Sézane je tehnički rođen 2013., iako je zapravo izrastao iz prethodnog projekta nastalog vrlo sretnom slučajnošću. Kad je Sézalory bila u kasnim tinejdžerskim godinama, njezina se starija sestra preselila u London i ostavila je sa svom odjećom, torbama i cipelama koje joj se nije dalo pakirati. Dok je odrastala, u pokušaju da pronađe jedinstvene komade za nošenje, često je tražila vintage odjeću u Parizu i okolici. Također bi skrolala eBayom u pokušaju da pronađe dobre komade kao igle u plastu sijena. 'Sakupljala sam stvari na eBayu samo za sebe. Nitko u Francuskoj zapravo nije koristio eBay za to', rekla je. Pomalo iz hira, u jednom trenutku uzela je sve sestrine stvari i stavila ih na tu platformu. Tada nije mogla ni pomisliti da će to biti početak njezinog profesionalnog života.

Iako je njezin plan bio završiti školu prije roka, položiti ispite i odmah uskočiti u područje političkih znanosti, tečaj umjetnosti koji je upisala kao izborni predmet zbog odgovarajućih bodova naveo ju je da istraži svoju kreativniju stranu. Otkrila je da ima smisla za stvaranje prekrasnih slika i to je dobro iskoristila na eBayu. 'Nitko nije slikao lijepe fotografije i stilizirao ono što je prodavao na internetu. Pomislila sam: 'Dobro, kako mogu ovo učiniti lijepim? Otkrila sam da mi je vrlo prirodno napraviti lijepu sliku', prisjeća se. Nakon što je prodala sestrinu odjeću, Sézalory je počela pronalaziti i prodavati vintage komade putem eBaya. Prije nego što se snašla, pariški modni dizajneri kupovali su njezinu robu kao inspiraciju za kolekcije koje su radili za velike modne kuće.

'Ali nitko nije vjerovao da internet možete koristiti za pravu karijeru', dodala je Sézalory. 'Bio je to početak nove ekonomije. Čak ni ja nisam vjerovala, a ni oni oko mene, poput mojih roditelja, nisu vjerovali. Bili su jako zabrinuti, iako sam preuzela kontrolu nad svojim životom i imala svoj stan.' Međutim u međuvremenu je shvatila da eBay možda nije baš pogodna stranica za otmjene komade - vintage Hermès, Chanel, Courrèges itd. - koje je nudila kupcima. Odlučila je pokrenuti svoju stranicu, Les Composantes, jer je bila umorna od svakodnevnih odlazaka u poštu: 'Odlučila sam napraviti jedan sastanak, rendez-vous, svakog mjeseca u utorak u 21 sat. Pomislila sam da ću možda morati rjeđe odlaziti u poštu ako napravim samo jedan izbor od 100 jedinstvenih vintage komada mjesečno i svaki mjesec javim za rendez-vous svim svojim pratiteljima putem našeg biltena.' Slučajno se dogodilo da je na prvom rendez-vousu sve rasprodano u dvije minute.

Tijekom godina broj obožavatelja i kupaca je rastao, a u ponudu je počela dodavati svoje dizajne koji su vrlo brzo počeli zasjenjivati vintage ponudu. To je potaknulo Sézalory, koja je i dalje izvršna direktorica i kreativna direktorica Sézanea, da 2013. ponovno pokrene web stranicu, ali za vlastiti brend. Iskoristila je sve što je naučila o tkaninama i povijesti mode skupljajući vintage da bi pokrenula svoju modnu marku, čije je ime skraćenica njezina imena i prezimena te nudi bluze, sakoe, jakne i modne dodatke. 'Odlučila sam da moram razjasniti što radim, pa sam transformirala ime i predstavila Sézane', rekla je za BoF. Sézaneov prijedlog bila je prodaja visokokvalitetnih dizajna nadahnutih vintageom po 'vrlo poštenoj' cijeni', istaknula je. Umjesto da troši na marketing i oglašavanje, dobit je uložila u razvoj proizvoda i dizajn - ključno područje u kojem su se drugi DTC modni startupi borili da zadrže prednost. Bez prodavača ili raširenih maloprodajnih mreža, Sézane je mogao ponuditi konkurentnije cijene u usporedbi s drugim francuskim suvremenim brendovima kao što su Sandro, Iro i Isabel Marant. 'Postignut je taj luksuzni izgled u pristupačnoj cjenovnoj točki - to je ono gdje Sézane stvarno dolazi na prvo mjesto kada pogledate njegove konkurente', rekla je za BoF Krista Corrigan, analitičarka u maloprodajnoj analitičkoj tvrtki Edited, napominjući da se oko 70 posto ponude brenda prodaje po cijeni od 150 funti (189 dolara) ili manjoj.

Kako je Sézane izgradio rastuću tvrtku na pariškom stilu Međutim jedna se stvar nije promijenila, a to je njezin prodajni model. Les Composantes je također pomogao Sézalory da postavi temelje za svoju poslovnu strategiju. Iz prve je ruke vidjela kako je, dok je njezin vintage posao cvjetao, rasla frustracija njezinih kupaca - jednostavno nije bilo dovoljno ponude da zadovolji njihovu potražnju. To iskustvo dovelo je do spoznaje da mjesečne količine nasumičnih unikatnih komada ne odgovaraju svakodnevnim potrebama žena. Stoga je, kada je lansirala Sézane, nastavila nuditi 12 limitiranih izdanja, ali s mnogo većim izborom da bi zadovoljila potrebe kupaca. Takav koncept danas je uobičajen, ali ona je bila pionir u tome prije više od 15 godina. U to vrijeme takva praksa bila je jedinstvena. 'Samo sam bila vrlo iskrena o sezoni i potrebama koje imate svaki mjesec u godini, u vrijeme u kojem većina brendova izdaje samo dvije velike kolekcije. Izlazili biste u veljači, kad je još zima, i našli biste ljetne haljine i odjeću; što je bilo ludo', kaže uz osmijeh. 'Sada imam četiri velike kolekcije svake godine i manje capsule kolekcije', objasnila je. 'Artikli u capsule kolekcijama su komadi koje ne želite vidjeti na svima', dodaje.

Sézane Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo







+24 Sézane Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Pionirka DTC brenda Zahvaljujući povoljnim cijenama i snažnom identitetu, kultni pariški brend dokaz je da izvorni poslovni model izravne prodaje robe potrošačima, bez posrednika, i dalje funkcionira. Sézalory je tako pretvorila svoju vintage trgovinu na eBayu u modnu marku koju prodaje odjeću izravno potrošačima, uz to se fokusirajući na zajednicu, dobivanje vrijednosti za novac i kreiranje snažnog identiteta robne marke. Za razliku od mnogih DTC brendova, koji se bore s kontinuiranim gubicima i stagniranjem, Sézane je uspio dosljedno rasti i uz to biti profitabilan od samog lansiranja. Kad je pariška poduzetnica u kasnim 2000-ima pokrenula internetski posao, nitko u francuskoj modnoj industriji na to nije obraćao pozornost. Godinama kasnije američki brendovi poput Everlanea i Glossiera prikupit će milijune dolara financiranjem na temelju DTC internetske trgovine, ali tada je Sézalory bila prava pionirka. 'Za industriju sam bila poput E.T.-ja - netko tko dolazi s drugog svijeta', rekla je Sézalory. 'Smiješno je - jer su mediji i mnogi ljudi u industriji mislili da to ne može biti ozbiljan posao.' Bili su u krivu. Njezin brend Sézane najveća je digitalna modna uspješnica koja dolazi iz Francuske. Pregršt trgovina diljem Pariza, New Yorka i Londona dobro posluje, a kupci se bore da bi se dočepali lepršavih haljina za 150 eura, majica s bretonskim prugama za 70 eura, muškobanjastih košulja za 100 eura i casual sakoa za 175 eura.

Zahvaljujući povoljnim cijenama, snažnom identitetu brenda i povezanosti s kupcima, Sézane je uspio dosljedno rasti i održati profitabilno poslovanje otkako je lansiran, rekla je Sézalory. Prodaja je porasla 30 posto na godišnjoj razini u 2022., dodala je. Odbija komentirati godišnje brojke ostvarene prodajom, ali Sézane je navodno bio na putu da dosegne 250 milijuna eura prošle godine. U rujnu je tvrtka prodala manjinski udio Tethysu, obiteljskom uredu nasljednika L’Oréala, Bettencourt-Meyersovih. Dok se drugi DTC brendovi, kao što su Warby Parker, Allbirds i Glossier, bore s kontinuiranim gubicima i slabijim rastom te su mnogi sada ušli u veleprodaju, kanal koji su u širokom luku izbjegavali koju godinu ranije - Sézane je dokaz da izvorni model izravne usmjerenosti na kupce još uvijek funkcionira. 'Uvijek sam na DTC gledala kao jedini način da Sézane postoji. To je najlakši način da se povežemo s našim kupcima i nastavimo njegovati odnos kako brend raste. Kad sam počela prodavati odjeću na eBayu, održavala sam tjedne susrete s malom zajednicom koja je svaki mjesec postajala sve veća i veća i pomogla stvoriti Sézaneove prijatelje za cijeli život. Moj odnos s kupcima uvijek je bio nevjerojatno organski, čak i dok brend raste', kaže Sézalory.

'Naš račun na Instagramu vidim kao platformu za prikazivanje najnovijih kolekcija i proizvoda, ali također osjećam da je naša dužnost širiti važne poruke, činiti dobro i stvarati promjene, kao što je naš rad sa Zakladom za istraživanje raka dojke', dodaje. 'Što se tiče rasta brenda, implementirali smo strategiju pop-up maloprodajnih lokacija u ključnim gradovima na globalnoj razini, uključujući Los Angeles, San Francisco, Amsterdam i Barcelonu. Bili smo uspješni u dosezanju nove publike te ubrzali rast i konverziju robne marke. Svaki je prostor promišljeno dizajniran tako da pruža uvid u Sézaneovu estetiku, od dekora do proizvoda i okoliša', ističe.

Sézane postiže uspjeh proizvodeći manje Pristup kojim brendovi stvaraju tzv. drop to stoke potražnju koristi se sve češće i češće. To je strategija koju su brendovi ulične odjeće poput Supremea usavršili tijekom godina, a s kojom drugi suvremeni brendovi, uključujući Reformation i Everlane, postižu uspjeh. Smisao tih dropova nije samo prodati, već rasprodati. Vidite sada, kupite sada - ili će zauvijek nestati. Predmeti rijetko idu u rasprodaju i obično se ponovno pojavljuju samo oni najprodavaniji. 'Imati nešto što nitko drugi nema, mislim da je to danas pravi luksuz', kaže Sézalory. Iako je Sézane ima razumne cijene i održava prijateljski stav djevojke iz susjedstva, komadi se ponekad rasprodaju tako brzo da ta kupovina donosi i poseban osjećaj zadovoljstva. Sézalory je na ideju prodaje u ograničenim količinama došla iz potrebe i praktičnosti, a ne zbog pametnog marketinga. Kada je 2005. počela prodavati vintage odjeću i dodatke na eBayu, pokazala je da ima nevjerojatno oko za ono što će kupci željeti i znala je kako predstaviti artikle na ambiciozan način, neuobičajen među brojnim drugim prodavačima na eBayu.

Dio privlačnosti Sézanea su bliski odnosi s europskim tvornicama, u kojima se odvija dvije trećine proizvodnje. Upravo zbog toga, kako navodi sama tvrtka, bili su u mogućnosti ponuditi vrhunske proizvode po nižoj cijeni od svojih konkurenata. A s cipelama, kao jednom od najprodavanijih kategorija, visokokvalitetni materijali i izrada glavni su prioriteti. Sézane je bio jedan od prvih modnih brendova koji je dobio certifikat B Corp 2021. Do 2022. smanjio je svoj ukupni ugljični otisak za 22 posto. Također ima opsežan interni program recikliranja, s više od 13 tisuća do sada recikliranih komada. Ono što je najvažnije, usredotočuje se na male proizvodne serije, što se izravno odražava na eliminaciju viška zaliha. Prodaja iskustva Digitalni vertikalni brend promijenio je svoj poslovni model otvaranjem butika kako bi kupcima pružio iskustvo životnog stila kakav propagira. E-trgovina, koja čini 90 posto prodaje robne marke, nadopunjena je fizičkim trgovinama. U 2017. brend je debitirao svojim konceptom L’Appartement – prostorima dizajniranima tako da više nalikuju pariškim stanovima nego trgovinama odjeće – kao načinom na koji kupci mogu doživjeti brend u stvarnom životu. Danas ima 10 lokacija u Francuskoj (u Parizu, Bordeauxu, Lilleu i Provansi), dvije u SAD-u (New York i San Francisco) i jednu u Velikoj Britaniji (London). Dućani također uvode kupce u posve drugi svijet pa su tako uređeni poput stana žene s kojom se želite nakratko družiti, možda od nje nešto i naučiti. 'Moda nije samo moda', kaže Sézalory, dodajući: 'Radi se i o inspiraciji.'

Sada otvara i svoj najnoviji Sézane Appartement u Brentwoodu, luksuznoj četvrti u Los Angelesu. To se događa u trenutku u kojem se brend priprema otvoriti ured u tom gradu u rujnu s ciljem nadgledanja tržišta SAD-a, a koje je dovelo do 25 posto prodaje u 2022. Otvorenja trgovina u Lyonu i Londonu također su planirana kasnije ove godine. Uz to, u ponudu se dodaju nove kategorije kao što su potrepštine za dom i djecu. 'Uvijek sam željela kreirati odjeću za stvarni život - ne odjeću koju bi nosili ljudi koji rade u modi ili kreativnom okruženju, već predmete koje svaka žena može odabrati u svakodnevnom životu. Mislim da je to magija ovog brenda, da ga ljudi sa svih strana ugrađuju u svoje živote. Najveća mi je radost shvatiti da smo inkluzivan brend.'

Kako bi svojim kupcima pružila priliku da dodirnu i isprobaju odjevne predmete prije kupnje - što je uvijek problem interneta - Sézalory je 2015. otvorila prvi fizički prostor u Parizu. U to vrijeme mogli ste samo naručivati artikle, a ne kupiti ih na licu mjesta. Suočena s frustracijom svojih kupaca, ova poslovna žena odlučila je pretvoriti izložbeni prostor u potpuno funkcionalan butik te je otvorila ispostave u Londonu, New Yorku i Aix-en-Provenceu. Sézane također prodaju Le Bon Marché u Parizu, Selfridges u Londonu i Nordstrom u SAD-u. 'Nisam željela otvoriti klasičan butik', rekla je Sézalory. 'Nije mi se to činilo prirodnim jer je posao rođen online. Stoga sam željela stvoriti jedinstveno i donekle čarobno iskustvo: nisam željela da se ljudi osjećaju kao da dolaze isključivo nešto kupiti, već kao da mogu samo pogledati. Ne želite nužno potrošiti novac, ali ipak ste nešto otkrili.'

Unatoč svom kultnom statusu, Sézane predstavlja anti-hype. Pariške trgovine brenda smještene su u skromnim, netrendovski područjima - uglavnom obiteljskom 17. ili 2. arondismanu, mirnom području poznatom po veleprodajnim trgovinama. Sve što Sézane predstavlja djeluje poznato, od škripavih podnih dasaka L’Appartementa, po uzoru na pariški dom, do bluza s printom Toile-de-Jouy, koje podsjećaju na posteljinu u francuskim seoskim kućama. Uz pristupačne cijene - bluze koštaju 120 dolara, pletivo 130 dolara... - formula pogoduje kupcima koji čeznu za robnom markom srednje klase koja je više chic od one što se prodaje u dućanima brendova ulične mode. Posebno se vodi računa o vjernim kupcima. Svaki butik u Sézaneu ima conciergerie, prostor za olakšavanje online povrata i korisničke usluge, jer 80 posto prodaje još uvijek pokreće digitalna strana poslovanja. Kupci mogu preuzimati ili vraćati online narudžbe, naučiti kako popravljati i održavati odjevne predmete te posjećivati ateljee i događaje organizirane za njih. 'To je naš način da osiguramo da odjevni predmeti traju dulje, ali i da smanjimo njihov utjecaj, omogućujući nam da ponovno grupiramo narudžbe koje se šalju i vraćaju', kaže Sézalory.

Održivost kao odgovor na promjene u industriji Brend je u stalnoj potrazi za uvođenjem više održivosti u poslovni model - nešto o čemu je Sézalory osvježavajuće iskrena. 'Kad sam se počela baviti modom, ni u jednom trenutku nisam razmišljala o tome da proizvodnja odjevnog predmeta zapravo može biti loša za okoliš', prisjetila se. 'Danas je postizanje održivosti u svakodnevnom životu nešto što me jako zaokuplja i tjera me da preispitujem naše prakse. Odjednom shvatite da postoji mnogo stvari koje treba promijeniti, ali niste nužno imali prave alate.' Dvije trećine Sézaneovih komada proizvodi se u Europi - kožni predmeti u Italiji, Portugalu i Španjolskoj; krojenje i šivanje gornje odjeće i bluza odvijaju se u istočnoj Europi - s 15 posto odjeće, uglavnom pletiva i svile, proizvedene u Kini. Brend puno pažnje posvećuje korporativnoj društvenoj odgovornosti, a na vodećoj poziciji tog odjela donedavno je bila Elléore Bomstein, bivša voditeljica programa održivosti u Saint Laurentu.

'Budući da smo neovisni brend, stvari idu puno brže', rekla je Sézalory. 'Pozitivna strana vođenja vlastitog brenda je ta što sami možete kontrolirati smjer u kojem on ide. Čim smo shvatili da postoje određene stvari na kojima moramo poraditi, brzo smo djelovali.' Ne radi se samo o stvaranju održivog proizvoda, već i o tome da bude izdržljiv', objašnjava. 'Cijela naša logika bazira se na ponudi komada dobre kvalitete po poštenoj cijeni - što više napredujemo, naše marže su niže. Moja je karijera započela vintage odjećom: želim da ljudi i dalje nose Sézaneove komade 15 ili 20 godina nakon što su ih kupili. Trebale su nam dvije godine da razvijemo prvu liniju sportske odjeće jer su komadi morali biti održivi, udobni i izdržljivi. Osobito kod aktivne odjeće, ona mora ostati potpuno ista čak i nakon 100 ili 200 pranja', odlučna je.

Linija aktivne odjeće izrađena je od tencela, recikliranog poliamida i organskog pamuka s certifikatom GOTS. A korak s time idu traperice, jedna od najprodavanijih Sézaneovih kategorija, izrađene od pamuka te izbijeljene ozonskom ili laserskom tehnologijom, koje troše znatno manje vode. 'Sada si postavljam toliko pitanja, a koja mi prije 10 godina nisu pala na pamet', iskrena je. 'Još uvijek neprestano učim, što stvarno pomaže u zadržavanju skromnosti. Naposljetku, sve što želim je da za 20 godina moje kćeri osjećaju da ono čemu su njihovi roditelji posvećivali vrijeme ima pravo značenje. Kad tako postavite stvari, mislim da je to pravo pitanje koje si morate postaviti.'

Alternativni pogled na pariški cool stil U Sézalory je francuska moda pronašla 'antinonšalantnu ambasadoricu'. Ona nije ni bezbrižna ni ohola; umjesto toga, topla je, srdačna i emotivna po pitanju svog puta od radoznale tinejdžerice do globalne poslovne žene u srcu Sézanea. Možda ju je nekonvencionalno putovanje do toga da posve nenamjerno postane dobavljač nekih od najboljih francuskih pletiva i pristupačnih krojeva učinilo imunom na stereotipnije oblike te industrije. 'Bila sam jedina opcija za kupce koji su tražili kreativnost i dušu na internetu. Uspjeh tvrtke bio je posljedica srca koje smo uložili u nju... Volim raditi na vrlo smislen način', kaže te samu sebe opisuje kao vrstu izvršne direktorice koja preskače međunarodna putovanja da bi se družila i razmišljala o tkaninama. Sézalory također svake srijede uzima slobodno da bi provela dan s kćerima – nešto za što kaže da je čini boljom majkom i boljom poduzetnicom.

No Sézane, unatoč svojoj izvrsnosti u isporuci bretonskih pulovera i slatkih, ali seksi kardigana, ne zvuči strogo francuski. 'Mislim da je ono što nas definira želja da učinimo svijet ljepšim', kaže ona. 'Trudim se ne ograničavati stil brenda, tako da svatko može doći, izabrati nešto i napraviti to po svom.' Naime odolijeva karakterističnom francuskom šarmu i uspješno pronalazi svoje mjesto unutar klišeja i poželjnog stila francuskih djevojaka. Sézaneova 'svakodnevna odjeća s malim detaljima', kao što su retro gumbi i čipkasti ukrasi, svakako to olakšava. Kao i posebno pletivo kojim savršeno uspijeva dočarati vintage dojam, a savršeno je nosivo baš sada. 'To su komadi koje ne možete pronaći nigdje drugdje', kaže o svojoj formuli za stvaranje klasike s umjetničkim odmakom. Činjenica da je velik dio tih posebnih antitrendovskih komada vrlo ograničen također pomaže pridobiti kupce visokog profila, kao što su Bella Hadid, Sienna Miller i Selena Gomez. 'Slavne ili neslavne, super je vidjeti da nije samo jedan tip žene taj koji cijeni kvalitetu i osjeća se dobro u Sézaneu', kaže nenamjerno moćna žena u modnoj industriji, kojoj novac i podrška slavnih nikad nisu bili motivatori.