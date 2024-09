Patite od kroničnog stresa na poslu? Evo koje male promjene čine veliku razliku

Da biste to vježbali, duboko udahnite kroz nos brojeći do četiri, zadržite dah brojeći do četiri, polako izdahnite kroz usta brojeći do četiri, a zatim opet zadržite dah brojeći do četiri.

Ponavljajte ovaj ciklus četiri puta. Ova tehnika djeluje aktiviranjem parasimpatičkog živčanog sustava, koji je odgovoran za opuštanje i oporavak.

Kada ste pod stresom, vaše tijelo je vjerojatno u stanju 'bori se, bježi ili se smrzni', što može rezultirati lošim obrascima disanja. Tehnika 4×4 protivi se tome usporavanjem disanja i stvaranjem ritma koji signalizira mozgu da ste sigurni, što omogućuje vašem tijelu da se opusti.

Ova praksa može se koristiti u raznim situacijama - može biti učinkovita u smirivanju anksioznosti prije sastanka ili prezentacije, ili vam pomoći da povratite fokus kad se uhvatite u odugovlačenju.

Uzmite strateške pauze za kretanje

Sjedenje duže vremena može pogoršati stres i zadržati tijelo u modu preživljavanja. Ljudsko tijelo nije stvoreno da rješava stresne situacije sjedeći, već pokretanjem (poput bijega od tigra).