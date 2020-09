Par lekcija koje smo naučili o radu od kuće

Rad od kuće u posljednjih je nekoliko mjeseci česta tema. Brojni su tekstovi napisani, puno je emisija i podcasta snimljeno, nebrojeni su razgovori vođeni na temu rada od kuće. Mnogi od nas u zadnje su vrijeme po prvi puta radili iz svoga doma, a trendovi snažno idu prema fleksibilnijim organizacijama rada. Sada, kada smo stekli iskustvo rada van klasičnog ureda, vrijeme je da sažmemo lekcije koje smo naučili u proteklim mjesecima

Pod rizikom da ćemo zvučati očito, ponovit ćemo: rad od kuće i rad iz ureda uvelike se razlikuju. A jedna od osnovnih razlika je i ta da smo u uredu okruženi kolegama kojima se možemo požaliti ili pitati ako nešto ne stižemo ili ne znamo izvesti. Kod kuće smo sami, kolege su fizički udaljene, a mnogima je u takvim okolnostima teško priznati da im ne ide ili da ne stižu obaviti sve što bi htjeli. Iste bi stvari u uredu napomenuli u prolazu ili ih komunicirali govorom tijela, ali kada ih trebamo napisati chatu ili na mailu, imamo problem. Važno je to osvijestiti, ne zatrpavati se u samosažaljenju i tražiti pomoć ako nam je potrebna.

3. Dajte feedback

Povratna informacija jako je važna. Prema jednom istraživanju Harvard Business Reviewa 72 % ispitanih tvrdilo je da bi im kvaliteta rada bitno porasla kada bi imali konkretnu povratnu informaciju. Kolege u uredu možemo pohvaliti u neformalnom razgovoru ili na druge načine dati do znanja da su napravili dobar posao. Ali, kada se sve odvija preko maila, ponekad to zaboravimo učiniti. Za slučaj da upravljate timom, vodite računa da im napišete ako su odradili dobar posao ili uspješno završili zadatke. Značit će im više nego što mislite.

4.Iskoristite vrijeme da napredujete

Neke je poslove, po prirodi stvari, jednostavno nemoguće u potpunosti raditi od doma. No to ne znači da trebate prekrižiti ruke i pustiti vrijeme da prođe. Plesačica i influencerica Martina Vuletić neko vrijeme nije mogla nastupati, no kako kaže, u tom je periodu i dalje puno radila. “Koncentrirala sam se na ono na što sam mogla. Iskoristila sam vrijeme koje mi je poklonjeno da se fokusiram na stvari za koje mi je inače nedostaje vremena, na primjer za produkciju sadržaja za društvene mreže. Osim toga, puno sam učila. Željela sam naučiti još bolje koristiti software za obradu fotografija i videa, pa sam istraživala, isprobavala neke nove stvari. Također, nastavila sam se educirati i napredovati na području plesa. Mnogi su vrhunski plesači održavali online tečajeve, tako da bih stavila laptop ispred sebe i bilo je kao da sam bila na satu. Trudila sam se iskoristiti sve što mi tehnologija nudi kako bih postala što bolja u svemu čime se inače bavim”, kaže Martina.

5. Oprema je važna

