Ovo vam sigurno nisu rekli: Evo što se događa s vašim tijelom nakon poroda

Kate Middleton se samo nekoliko sati nakon rođenja princa Louisa pojavila ispred bolnice St. Mary u Londonu vitka, besprijekorno dotjerana i s velikim osmijehom na licu, kao da nikad nije rodila. To je odmah potaknulo burne rasprave o tome nameće li se danas pritisak mladim majkama da se u rekordnom roku vrate u top formu. Koliko zapravo traje oporavak tijela nakon poroda?

To kad će on uslijediti ovisi o nekoliko faktora poput općenitog zdravstvenog stanja prije poroda, nagomilanim kilogramima u trudnoći, je li trudnoća bila teška ili rizična i kakav je bio porod.

Opadanje kose

Tijekom trudnoće životni ciklus folikula kose se produljuje, pa su mnoge trudnice primijetile kako im je kosa postala gusta i sjajna. Nakon poroda sve se mijenja: velik broj folikula tada će odjednom odumrijeti te ćete na svom jastuku ili češlju primijetiti veći broj ispalih vlasi. No treba reći kako to nije nikakav razlog za zabrinutost jer se radi o privremenoj pojavi i ubrzo će se sve vratiti u normalu.

Mijenjaju se i grudi

Tijekom trudnoće grudi se povećavaju i postaju osjetljive na dodir. Kada se dijete rodi, oteklina i bol će se smanjiti. No prva dva do tri tjedna poslije poroda grudi i dalje mogu biti nabrekle i s pojačanim vaskularnim crtežom. Bez obzira na to doji li žena ili ne, njene grudi proizvode mlijeko. U svakom slučaju, povećanje grudi u cijelom procesu je postepeno te se one ubrzo nakon prestanka dojenja ili smanjenja mlijeka vraćaju u prvobitan oblik. Tada će koža postati manje zategnuta, pa biste trebali početi s izvođenjem vježbi za zatezanje ako želite spriječiti da se opuste.

Promjene na koži

Istraživanja su pokazala kako više od 90 posto žena nakon poroda ima problema sa strijama koje su se pojavile zbog naglog rasta trudničkog trbuščića te površine kože u području grudi, struka i nogu. Zbog visokog rasta hormona glukokortikoida kolagen se u trudnoći usporeno proizvodi pa je koža time manje elastična i sklona pucanju. Zato se preporučuje konzumacija namirnica bogatih vitaminom C, poput paprike, brokule, grejpa, jagoda, mandarina i naranče, koje mogu pomoći smanjiti strije. Tamne mrlje će nakon trudnoće postati malo svjetlije, no najčešće neće same nestati. Potrebno je korištenje zaštitnog faktora jer će koža biti osjetljiva dok se hormoni ne smire.

Bolna leđa

Budući da će trbušnim mišićima biti potrebno neko vrijeme kako bi ponovno ojačali, vaša leđa će biti dodatno opterećena. Loše držanje za vrijeme trudnoće također može biti uzrok boli u leđima. Ovi problemi ne bi trebali potrajati duže od šest tjedana.

Stručnjaci stoga savjetuju mladim majkama da se nikako ne zaborave odmarati, da se nastoje zdravo hraniti te da ne žure s povratkom starim navikama.