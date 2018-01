Ovo su najgore osobine svakog horoskopskog znaka

Iako nam je to često teško priznati, svi mi imamo svoje loše osobine jer su one jednostavno svojstvene svakom ljudskom biću

Bikovi vole rutinu, ali ponekad se znaju zaglaviti u njoj. U redu je to što želite komociju, ali odlazak na spoj u uvijek isti restoran ili gledanje iste emisije svake noći može dosaditi. Ostavite prijateljima da odaberu kamo ćete sljedeći put izaći i otvorite se novim iskustvima. Možda vam se svidi više nego što biste pomislili.

Blizanci vole tračeve, a oni se uvijek mogu obiti o glavu. Možda i ne želite otkrivati tuđe tajna, ali kad progovorite, to jednostavno samo izlazi iz vas. Sljedeći put kad vam netko povjeri svoje privatne podatke, razmislite kako biste se sami osjećali da netko širi vaše tajne i s vremenom ćete se naučiti držati jezik za zubima.

Rakovi se vole brinuti o drugima, ali to ponekad može odvesti u krajnost. U vezama se znaju previše približiti, što kod ostalih može uzrokovati osjećaj gušenja. Nije to s lošom namjerom, Rakovi žele voljeti i biti voljeni, ali ponekad tu ljubav bude teško primati. Primijetite li da partnera ljuti pažnja koju mu posvećujete, povucite se i pustite ga da se bavi svojim stvarima. A možda se i vama svidi imati ponekad malo vremena za sebe.

Lavovi su osjetljivi, ali ova nevjerojatna osobina može im uzrokovati velike probleme. Ako netko povrijedi vaše osjećaje, teško da ćete mu to reći ili barem napisati, a time gube svi. Sljedeći put kada se osjetite povrijeđeno, recite nešto i dajte ljudima šansu da poprave stvari. To može samo popraviti vaše odnose.

Djevice vole raditi stvari na određeni način, no postaje gadno kad se to ne uklapa u njihove standarde savršenstva. Želja da napravite nešto onako kako ste vi zamislili može stvoriti pogrešan dojam kod ljudi. Nemojte se bojati pitati druge za savjet i poslušati što imaju reći. Čak i ako se ne složite s njihovim mišljenjem sve će i dalje biti u redu, jer njima će biti drago što ste ih poslušali.

Strijelci su skloni zdušno uvjeravati ljude u nešto, a to može biti problematično kad ih uvjerite u nešto za što se niste potrudili prethodno provjeriti činjenice. Uvjeravanje prijatelja da s tisuću dolara može proputovati Europu može ga dovesti u gadnu nevolju. Prije nego se počnete zaklinjati da imate odgovor za neke stvari, razmislite još jednom i za svaki slučaj provjerite. S više pouzdanih informacija i sami ćete se osjećati bolje.

Jarci su ljudi od riječi, ali teško daju riječ ako nisu 100 posto sigurni da će moći ispuniti obećanje. To može biti veliki problem jer u životu ništa nije zajamčeno. U redu je dobro razmisliti prije poduzimanja nekog velikog koraka, ali umjesto traženja potpunog jamstva radije pokušajte razmišljati da će se stvari već nekako riješiti. To bi vam moglo promijeniti život.

Ljudi vole tražiti savjet od Vodenjaka jer imate sposobnost izvrsno sagledati stvari sa strane, ali poteškoće se javljaju s emocionalnom stranom problema. Sposobni ste iznijeti dovoljno činjenica, ali niste baš vični pokazati suosjećajnost. Kada nudite savjete prijateljima, pokušajte se staviti u njihovu kožu. To bi vam moglo pomoći u pokazivanju suosjećajnosti prema njihovim problemima.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka): Zanemarivanje vlastitih potreba

Ribe će napraviti sve kako bi pomogle prijatelju u nevolji, no iako su svjesne toga, čine to često na vlastiti račun. Možda se nećete osjećati najsretnije zbog neispavanosti jer ste usred noći išli po prijatelja kojem se pokvario auto ili zbog propuštenih odlazaka u teretanu jer ste svom partneru pripremali večere, a to su odluke koje ste donijeli sami. Prije nego drugi put ponudite svesrdnu pomoć, razmislite kako će utjecati na vas i možete li se nositi s posljedicama.