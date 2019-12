Ovo su bili najtraženiji modni komadi u 2019: Bilo je tu skupih, ali i jeftinih krpica kojima nismo odoljele

Svake godine pojave se neki komadi za kojima luduju modne ovisnice i o kojima bruji cijeli modni svijet

Dobro je poznata stvar kako svijet mode funkcionira na principu stvaranja hypea oko određene stilske priče i pojedinih komada koji postaju objekt žudnje, a s pojavom zvijezda Instagrama i utjecajnih fashionistica iz svijeta showbizza, to se sve preselilo u ubrzani virtualni online svijet.

Iz sezone u sezonu tako se pojedini modni komadi stavljaju u središte pozornosti zaljubljenica u modu dok drugi pritajeni čekaju svoj trenutak kad će ponovno zasjati.

Obzirom kako u svijetu i veliki brendovi zahvaljujući online prodaji postaju dostupni s nekoliko klikova mišem.

'Danas je to zahvaljujući društvenim mrežama još izraženije jer je brzina kojom se mijenjaju trendovi nevjerojatna. Kupci sve više i više koriste društvene mreže, ali ne samo kako bi kupovali već i kao nadahnuće za svoje stajlinge. Često, kada primijetimo da je neki komad postaje kultni, to može dovesti do ogromnih skokova u prodaji', objašnjava Elizabeth von der Goltz, globalna direktorica prodaje Net-a-Portera.

Izdvojili smo nekoliko modnih komada koje su svi željeli ove godine:

The Bottega Veneta

Slavna 'oblačić' torba The Pouch oduševljavala je ove godine modne ovisnice koje se nikako nisu mogle zasititi ovog prepoznatljivog modela izraženog od meke kože. Nisu joj odiljele niti domaće modne ovisnice poput Indire Levak ili Franke Batelić.