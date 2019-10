Ovnovima, Bikovima i Vagama savjetuje se više opreza, Strijelcima preuzimanje inicijative, a Rakovima oboje

Mala pogreška ili nesmotren potez na poslovnom planu skupo bi mogli koštati Ovnove i Bikove, a Vagama bi pri donošenju važnih odluka mogao promaknuti bitan detalj. Rakovi moraju pripaziti na kartice i online plaćanje jer će im davati privid bogatstva. Sposobnosti, znanja i talenti Strijelaca, kao i dobre zamisli Rakova, mogli bi se dobro unovčiti, ali za to će morati preuzeti inicijativu

Blizanci , netko vas je zaludio, ali to je u ovom razdoblju dobro za vas. Nemojte bježati od bujice osjećaja koji vam hrane srce. Prepuštanje ljubavi ne znači nužno gubitak slobode. Na prijateljskom frontu oprostite bliskoj osobi pogrešku ili uvredu. Najviše će uspjeha imati oni koji se bave prijevozništvom, dostavom, telekomunikacijama ili medijima. Nemojte si uskratiti nešto važno ako imate sredstava.

Planeti u Škorpionu donose Rakovima sreću na ljubavnim putovanjima. Proširite vidike i upoznajte nove krajeve s voljenom osobom. Slobodni Rakovi mogli bi naći srodnu dušu na izletu. Imate dobrih zamisli, no postoji opasnost da ih zbog tromosti ili manjka vjere nećete provesti u djelo. Ako vam je posao obiman, obavljajte ga u nekoliko faza. Čuvajte se kartica i online plaćanja jer sreća bi trajala sve dok računi ne dođu na naplatu.

Djevice , izgledno je da ste pod pojačanim radnim ili školskim pritiskom, no on će proći. Ne dopustite da vas trenutno loše raspoloženje dovede u sukob s bližnjima. Nije vrijeme za sređivanje neraščišćenih računa u privatnom životu jer niste dovoljno fleksibilni i racionalni. Nastojite održati koncentraciju po kojoj ste poznati. U tom cilju izbacite iz neposrednog okruženja sve što bi vam moglo odvlačiti pažnju.

Pod utjecajem Venere u njihovom znaku, pohota Škorpiona nabujat će do krajnjih granica. To nije problem ako ste u vezi i vjerni partneru, no u ostalim slučajevima mogli biste upasti u nepriliku. Želite li napraviti sve što ste naumili, bit će vam potrebna jako dobra organizacija i precizan dnevni raspored. Vaše veze i poznanstva mogli bi se pokazati vrlo plodnima u financijskom smislu.

Što zvijezde donose Škorpionima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

U više navrata Strijelci će zastati i razmišljati o tome koliko su zadovoljni ljubavnim statusom. U jednom trenutku past će vam na pamet da je došlo vrijeme za korjenite promjene, no nedugo potom doći ćete do drukčijeg zaključka. Ovo drugo bit će točno. Ne tražite previše. Napravite plan i hrabro krenite prema željenom cilju. Držite se izreke 'štogod možete učiniti danas, ne odgađajte za sutra'.

Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.