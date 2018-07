Ove vas svakodnevne 'sitnice' čine starijima, a da toga niste ni svjesni

Nastajanje bora jasan je pokazatelj starenja na ljudskom licu, a posljedica je smanjivanja proizvodnje kolagena u tijelu tijekom godina. Njegovu proizvodnju potiče hormon rasta koji hipofiza, kako starimo, proizvodi sve manje, no otkrivene su određene kombinacije aminokiselina koje mogu potaknuti njegovo lučenje. Osim na ovaj način, znakove starenja možemo ublažiti i usporiti mijenjanjem nekih svakodnevnih navika

Svježe voće i povrće obiluju cinkom, selenom, vitaminom C i betakarotenom, ključnim za proizvodnju kolagena i važnim u borbi protiv slobodnih radikala. Dobar izvor su također crvena paprika i mrkva, koji vam mogu biti i zdravi međuobrok, ili jedite više brokule koja količinom od jedne šalice zadovoljava ukupnu dnevno preporučenu količinu vitamina C.

Jedan od najvećih neprijatelja vašeg tijela su stalna briga, tjeskoba i stres. Znanstvena studija čak ukazuje na to da stres uzrokovan poslom može imati štetno djelovanje na DNA u stanicama čovjeka. Mjereći duljinu dijelova DNA nazvanih telomeri, znanstvenici su otkrili kako su oni najkraći kod osoba koje su najviše na poslu bile izložene stresu. Skraćivanjem telomera naše se stanice oštećuju ili umiru, što ubrzava proces starenja. Osim toga, zbog stresa ubrzano stari mozak, povećava se krvni tlak, a remeti i vaš san i navike spavanja, što sve ne ide u prilog mladolikom izgledu.

Premalo sna

Mnogi odrasli danas pate zbog nedovoljno noćnog sna. Porast tjelesne mase, slabljenje imunološkog sustava, smanjena usredotočenost, blijeda koža i otežano pamćenje samo su neke od posljedica neispunjavanja preporučene doze sna koja iznosi između sedam i devet sati.

Počnete li se držati ovih preporuka, pripazite da ne spavate predugo na jednoj strani lica jer se pokazalo kako i to može uzrokovati nastanak bora. Najlakše ćete to izbjeći spavanjem na leđima, a kako to nije uvijek jednostavno, pomoći si možete glatkijim jastučnicama, poput onih od satena ili svile.

Sunčanje i izlaganje UV zrakama

S obzirom na sve što može učiniti vašem tijelu, sunčanje je postalo jedna od nezdravijih navika. Osim opasnosti od raka, pretjerano izlaganje UV zračenju slabi stanice i krvne žile, zbog čega koža izgleda starije, a može postati i osjetljivija na modrice.

Redovitim nanošenjem kreme za sunčanje smanjit ćete rizik od razvoja raka kože, ali i spriječiti nastanak bora jer će vam ona ostati glatka i elastična. Nanosite je redovito dok god vrijeme provodite na suncu.

Ako ste štetnost UV zraka već osjetili na svojoj koži, nanesenu štetu djelomično možete popraviti tako da prilikom sljedećeg izlaska na sunce nanesete hidratantnu kremu s dodatkom vitamina C. Naime, istraživanja su pokazala da vitamin C nanesen na kožu sprečava opekline. Bolji učinak postići ćete ako još dodate vitamin E, a najbolji učinak postići ćete dodavanjem melatonina u mješavinu.

Pušenje

Ako vas srčane bolesti, neplodnost, rak mokraćnog mjehura, visoki krvni tlak i najčešće rak pluća kao posljedice pušenja nisu motivirale na odustajanje od ove nezdrave navike, neće vjerojatno ni činjenica da zbog pušenja izgledate starije. Svejedno ćemo vas upoznati s načinima na koje duhanski dim to čini. Ne morate patiti od psorijaze da bi vam pušenje pogoršavalo stanje kože, ono uzrokuje kroničan nedostatak kisika u stanicama i dovodi do izbjeljivanja kože i neujednačenog obojenja. Pušenje otežava i stvaranje kolagena, a zbog toga koža neće olabaviti samo na vašem licu, nego i na nadlakticama i grudima. Na koncu, način na koji se koriste mišići oko usta prilikom pušenja uzrokuje duboke bore, što dugogodišnjim pušačima daje ne baš atraktivan izgled.