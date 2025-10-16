ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 16. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

16.10.2025 u 00:00

Novac koji su Bikovi posudili nekome vraća se uz zahvalu koju nisu očekivali. Rakovi osjećaju da ih nitko ne razumije, ali razlog leži u tome što ne govore jasno.

Lavove netko javno pohvaljuje na način koji ih iznenađuje i raduje. Osoba koju Strijelci poznaju površno poziva ih na kavu koja bi mogla biti početak nečeg zanimljivog...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

