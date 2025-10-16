Dnevni horoskop za 16. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Novac koji su Bikovi posudili nekome vraća se uz zahvalu koju nisu očekivali. Rakovi osjećaju da ih nitko ne razumije, ali razlog leži u tome što ne govore jasno.
-
Ovan
Četvrtak donosi susret s osobom koju ste davno otpisali kao izgubljenu vezu. Razgovor otvara mogućnost suradnje koja bi mogla biti profitabilna. Na poslu dobivate zadatak koji zahtijeva brzo rješenje – pokažite što znate. Prijatelj vam dijeli vijest koja vas istovremeno veseli i zabrinjava. Pazite na brzinu pri vožnji.
-
Bik
Novac koji ste posudili nekome vraća se uz zahvalu koju niste očekivali. Partner predlaže promjenu u zajedničkom načinu života koja zahtijeva razmatranje. Na poslu se pojavljuje mlađa osoba koja traži vaš savjet – budite velikodušni. Kućni uređaj prestaje raditi u najnezgodnijem trenutku.
-
Blizanci
Dva važna razgovora se preklapaju i morate odabrati prioritet. Osoba koja vam se sviđa šalje mješovite signale – ne gubite vrijeme na tumačenje. Poslovni projekt koji ste mislili da je gotov vraća se s dodatnim zahtjevima. Večer provodite s knjigom ili sadržajem koji vas mentalno ispunjava.
-
Rak
Osjećaj da vas nitko ne razumije jači je nego obično, ali razlog leži u tome što ne govorite jasno. Veza zahtijeva iskrenost umjesto šutnje i povlačenja. Na poslu završavate nešto što ste započeli prije tjedan dana. Razgovor s rodbinom donosi informaciju koja vas vraća u prošlost.
-
Lav
Netko vas javno pohvaljuje na način koji vas iznenađuje i raduje. Ljubavna situacija postaje kompliciranija jer ulazi dodatni faktor kojeg niste predvidjeli. Posao donosi priliku za povećanje prihoda kroz dodatni angažman. Razmislite hoće li vam odgovarati dugoročno prije nego prihvatite.
-
Djevica
Dan kada sve ide po planu, što je rijetko i cijenjeno. Partner pokazuje stranu sebe koja vam se posebno sviđa – pohvalite to. Poslovni sastanak koji ste pripremali teče glatko i donosi željene rezultate. Zdravlje je dobro, ali biste mogli piti više tekućine. Financije su stabilne.
-
Vaga
Donošenje odluke više ne možete odgađati – danas je rok. Osoba s kojom balansirate između prijateljstva i nečeg više čini prvi korak. Posao zahtijeva diplomatski pristup u situaciji gdje dvije strane očekuju vašu podršku. Kupujete nešto za osobu koja vam je draga.
-
Škorpion
Informacija koju dobivate mijenja vaše mišljenje o situaciji koja vas muči tjednima. Moć danas leži u tome što kažete, ne u tome što radite. Partner ili ljubavni interes dijeli tajnu koju niste očekivali čuti. Poslovni potez koji planirate zahtijeva još malo vremena prije izvršenja.
-
Strijelac
Poziv na putovanje ili događaj koji se organizira spontano zvuči primamljivo. Osoba koju poznajete površno poziva vas na kavu koja bi mogla biti početak nečeg zanimljivog. Na poslu dobivate zeleno svjetlo za ideju koju ste predložili prije mjesec dana. Financije se poboljšavaju kroz neočekivani izvor.
-
Jarac
Preopterećenje koje osjećate posljednjih dana dostiže vrhunac – vrijeme je za pauzu. Veza trpi jer konstantno stavljate posao ispred odnosa – partner to primjećuje i reagira. Posao donosi uspjeh, ali po cijenu privatnog života. Razmislite što zapravo želite postići i po kojoj cijeni.
-
Vodenjak
Ideja koja vam pada na pamet mogla bi riješiti problem s kojim se grupa ljudi nosi. Dijeljenje rješenja donosi priznanje i zahvalnost. Ljubavna situacija je neobična i nije po standardnim pravilima, što vam savršeno odgovara. Tehnologija ili digitalni alat olakšava vam dan više nego što ste očekivali.
-
Ribe
Emocionalna jasnoća dolazi kroz razgovor koji nije bio planiran. Osoba koja vas poznaje dugo kaže nešto što vas duboko dira. Posao zahtijeva kreativnost koju teško pronalazite jer ste umorni. Razmislite o odmoru koji nije samo fizički već i mentalni. Okolina u kojoj radite utječe na rezultate.
