Dnevni horoskop za 16. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Rak

Osjećaj da vas nitko ne razumije jači je nego obično, ali razlog leži u tome što ne govorite jasno. Veza zahtijeva iskrenost umjesto šutnje i povlačenja. Na poslu završavate nešto što ste započeli prije tjedan dana. Razgovor s rodbinom donosi informaciju koja vas vraća u prošlost.

