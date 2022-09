Ova biljka egzotičnog izgleda uljepšat će svaki dom, a jednostavna je za održavanje

Begonia Maculata poznatija kao točkasta begonija šarmantna je cvjetnica veoma neobičnih listova. Osvaja na prvu jer je iznimno efektna, ali i veoma jednostavna za održavanje

Točkasta begonija cvjeta u 'grozdovima' s bijelim zvonolikim cvjetovima sa žutim središtem i to od veljače do travnja. No, obzirom da je sobna biljka svojim bi vas cvjetovima mogla iznenaditi i u drugim mjesecima. Ako ste se pitali mirišu li cvjetovi begonije, odgovor je da ne mirišu, ali su estetski veoma lijepi.