Metode koje pale: Kako se riješiti mrava u vrtu

Maleni, ali poprilično moćni kada se radi o pustoši koju mogu prouzročiti, mravi su vrlo čest problem u vrtu. Što je kolonija veća, to je teže riješiti ih se, a tuneli koje kopaju pod zemljom mogu poprilično uništiti korijenje biljaka

Mrava u vrtu moguće je riješiti se ili barem smanjiti njihov broj. Naime, kako napominje Don Gabel, direktor odjela za zdravlje biljaka u Botaničkom vrtu u New Yorku, što je kolonija mrava veća, to je veći izazov riješiti ih se. Prema njegovim riječima, tuneli mravinjaka mogu biti poprilično opsežni, što može predstavljati popriličnu poteškoću jer se ne može jamčiti da će bilo koja tvar dospjeti onoliko duboko u tunele koliko je potrebno. S druge strane neki preparati nisu izravno ubojiti za mrave, već često samo pružaju djelomično ili privremeno olakšanje i moralo bi ih se primijeniti nekoliko puta tijekom sezone.

Ako vam vrt napadaju mravi, pomoću ovih pet metoda pokušajte ih otjerati iz vrta ili barem drastično smanjiti njihov broj.

Izbjegavajte mitove o benzinu i toploj vodi

Kućni lijekovi su odlični, ali samo kada djeluju. Gabel upozorava da ne vjerujemo svemu što pročitamo. 'Čuo sam za korištenje benzina - to je ludost! On je zagađivač okoliša', ističe. Osim toga, vrlo česta metoda je ulijevanja vruće vode u mravinjak, no prema Gabelu ni ta metoda nije baš preporučljiva. 'To djeluje samo na područja koja voda može dosegnuti. Vrela voda također će ubiti biljke.'