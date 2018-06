Otkriven razlog zbog kojeg kraljica uvijek nosi jarke boje u javnosti

Stajling kraljice Elizabete II. uočio bi se i iz aviona, reklo bi se. Britanska kraljica obožava jarke boje, a prije svakog njezinog pojavljivanja u javnosti nagađa se koju će boju ovog puta nositi. Iako mnogi misle da kraljica jednostavno voli boje i da su njezini stajlinzi dio njezine osobnosti, iza odabira jarkih boja krije se jedan sasvim logičan protokolarni trik

No ono što njezin stajling čini osebujnim i drugačijim od drugih je izbor odjeće. Iako joj je 92 godine, britanska kraljica nije jedna od onih baka koje se najsigurnije osjećaju u crnom. Kraljica Elizabeta II. obožava jarke boje koje nosi gotovo u svim prilikama, a kada njezin stajling nije vidljiv iz aviona, obavezno je u nekoj vedrijoj boji.

Također, ono što je karakteristično za njezino odijevanje je to što se na njoj uvijek može vidjeti jedna upadljiva boja, nikad više njih. Ukoliko je kraljičin kaput neonsko zelene boje, iste boje bit će i šešir koji uvijek usklađuje s kaputom, a haljina će, ukoliko nije iste nijanse, na sebi sadržavati uzorak u istoj boji.

I dok neki obožavaju njezin modni ukus, a drugi se rugaju na račun kraljičinih stajlinga, postoji sasvim dobar razlog zbog kojeg kraljica odabire jarke boje, a on nije osobne prirode. U dokumentarcu 'The Queen at 90', Sophie, vojvotkinja od Wessexa i supruga najmlađeg sina Elizabete II. objasnila je što se krije iza kraljičina upečatljivog odijevanja.

'Mora se isticati kako bi narod mogao reći: 'Vidio sam kraljicu'', rekla je vojvotkinja Sophie, dodajući kako je okupljena masa u pravilu udaljena i po nekoliko desetaka metara od kraljice kada se ona pojavi u javnosti, zbog čega je mnogima drago kada mogu reći da su vidjeli kraljicu, pa makar i komadić njezina upečatljivog šešira.