Ovi horoskopski znakovi točno znaju što žele u krevetu

Za obostrano zadovoljstvo u krevetu, kao i u svemu u životu, ključna je kvalitetna komunikacija, što može biti problem u vezama s konzervativnim ili sramežljivim partnerima. To što nerado govore o tome ne mora značiti nedostatak akcije pod plahtama. Za to im je potreban partner koji jako dobro zna što želi, a neki su znakovi horoskopa spremniji to i otvoreno pokazati

Naravno, bez obzira na horoskopski znak u kojem su rođeni, svi mogu naučiti tražiti ono što žele u krevetu. Isto tako, bez obzira koji je vaš partner znak, ne mora to uvijek značiti da će otvoreno pokazati što očekuje od vas. Međutim neki su znakovi jednostavno otvoreniji i spremniji pokazati što očekuju. U prvom redu su to vatreni Ovan, Lav i Strijelac, ali spremnost zatražiti ono što želi u krevetu pokazuje i jedan vodeni znak - Škorpion.

Ovan Sklonost pustolovinama i samouvjerenost dvije su istaknute osobine Ovna koje puno obećavaju po pitanju seksa i komunikativnosti. Ovan nema problema s iznošenjem svojih potreba, nestrpljiv je i ne očekuje od drugih da mu čitaju misli. Osim toga, kod Ovna je sve pitanje užitka pa ni seks ne doživljava kao još jednu recku na uzglavlju kreveta, nego kao zadovoljavanje svojih potreba. Ako ste siti neprestane igre mačke i miša s neizvjesnim svršetkom, razmislite o partneru Ovnu koji uvijek zna što hoće i jasno to pokazuje.

Lav Lav zna što želi i svoje interese neće gurati pod tepih. Stoga pripadnici ovog znaka imaju tendenciju voditi i zadovoljiti svog partnera u krevetu onako kako oni žele. Kako nisu sramežljivi, osjećat će se slobodni priupitati svog partnera za njegove želje, a jedini kamen spoticanja u njihovom ispunjenju mogao bi biti kraljevski kompleks kojim su često obdareni. Naime, Lavovi vjeruju da im treba pripadati samo najbolje, pa i kad je riječ o zadovoljstvu. S Lavom treba imati i malo sreće te se nadati odanom partneru koji će predano raditi na obostranom zadovoljstvu.

Škorpion Bez obzira što nije vatreni znak, Škorpion po pitanju seksualnosti pokazuje dubinu. Zna mu se pripisivati pohotnost, a to nije baš točno jer je vrlo razborit partner i svoju seksualnu privlačnost izražava kako bi privukao potencijalnog partnera. Kao vodeni znak, teži dubini i vezi, stoga je seks sa Škorpionom vjerojatno puno više od čistog fizičkog užitka. Vrlo ozbiljno shvaća seks i neće šutjeti ako mu nije ugodno. Od seksa ne očekuje ništa manje od transcendentalnog iskustva, a ako se stvari ne odvijaju prema njegovim očekivanjima, prilično je sigurno da će usmjeriti svoga partnera.