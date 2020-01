Odmor joj je godio: Meghan Markle trendi suknju i najpoželjniji kaput začinila neočekivanim cipelama

Meghan Markle i princ Harry vratili su se sa šestotjednog godišnjeg odmora koji su proveli u Kanadi s malenim Archiejem kako bi se odmorili od službenih obaveza i posvetili sebi. Ovo je ujedno i njihovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon dvomjesečnog izbivanja. Sudeći prema nasmijanim licima, čini se kako je vojvodama od Sussexa odmor itekako godio, a posebno Meghan koja se s odmora vratila vidno stesane linije i dotjerana od glave do pete u trendi komade

Unatoč molbama kraljevske obitelji da se s godišnjeg odmora vrate ranije, kako bi blagdane proveli s obitelji i vidjeli princa Filipa koji je teškog zdravstvenog stanja, Meghan i Harry to nisu učinili. U London su se vratili kako su prvotno i planirali, pojavivši se po prvi put nakon odmora u javnosti tijekom posjete uredu visokog povjerenstva Kanade na čelu s Janice Charette, kako bi se zahvalili na gostoljubivosti i podršci koju su doživjeli tijekom boravka u Kanadi.

No, ono na čemu nije štedjela su cipele. Vojvotkinja od Sussexa se ovog puta odlučila za neočekivane smeđe štikle od baršuna s potpisom brenda Jimmy Choo. Osim što je idealan za hladnije dane, baršun odiše glamurom i profinjenošću te je idealan odabir kada želite izgledati damski, a to vrlo dobro zna i lijepa Meghan koja je stajling zaokružila naušnicama s potpisom Emily Mortimer i narukvicom brenda Kismet by Milka.