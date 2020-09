O životu, ukusu i stilu: 11 nadahnjujućih citata Giorgia Armanija – kralja talijanske elegancije

Više od 40 godina, Girogio Armani predstavlja jednu od najprepoznatljivijih figura u modnoj industriji, pretvorivši svoj profinjeni pristup modnom stilu u carstvo. Izrazito milanska estetika gospodina Armanija, izgrađena na principima besprijekornog krojenja i odmjerenog glamura, omogućila mu je zvjezdani modni status diljem svijeta. Njegovo ime danas krasi nekretnine, restorane i hotele, kao i modu i brojne dodatke

O autentičnosti...

'Ono što mi se zaista ne sviđa jest činjenica da se danas moda uglavnom bavi zabavom i komunikacijom, ponekad na štetu proizvoda. Ne zaboravimo da smo ovdje kako bismo ljude obukli u nešto autentično, korisno, lijepo'.

O motivaciji...

'Slava nije ono što me gurnulo na ovaj put. Nije to bio ni novac kojim ne možete kupiti eleganciju. Stvaranje stvari - to je ono što me oduvijek motiviralo'.

O modi za stvarni svijet...

'Dizajniram za stvarne ljude. Stalno mislim na naše kupce. Nema vrline u stvaranju odjeće ili dodataka koji nisu praktični'.