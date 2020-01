Giorgio Armani - samozatajni vizionar koji je naglavce okrenuo svijet mode; stekao je milijune poklonika, ali i navukao bijes kolega

Jedan od najuspješnijih talijanskih modnih dizajnera, 85-godišnji Giorgio Armani u srednjoškolskoj dobi sanjao je o karijeri liječnika. Putovima svog sna koračao je do 1953. godine, kada na trećoj godini medicinskog fakulteta u Milanu napušta studij, shvativši da to ipak nije karijera za njega

Armani je pokazao inovativnost i u odnosu s industrijom te od 1978. proizvodi luksuznu konfekcijsku odjeću u tvorničkom okruženju pod nadzorom dizajnera. Sljedeće godine osniva Giorgio Armani Corporation te svoje glavne linije muške i ženske odjeće počinje prodavati u Americi. Uskoro predstavlja i nekoliko novih linija proizvoda poput G. A. Le Collezioni, Giorgio Armani Underwear and Swimwear i Giorgio Armani Accessories, a etiketa mu postaje jedno od vodećih modnih imena u svijetu.

Godine 1980. Armani je dizajnirao odjeću za Richarda Gerea u filmu 'Američki žigolo' i doveo visoku modu na velika platna. U suradnji s glumicama Michelle Pfeiffer i Jodie Foster doveo ju je 1983. godine i na crveni tepih. Nakon smrti modela Ane Caroline Reston zbog anoreksije Armani je bio prvi dizajner koji je zabranio modele s indeksom tjelesne mase (BMI) ispod 18. Modnu reviju kolekcije Armani Privé za proljeće/ljeto 2007. emitirao je uživo na internetu 24. siječnja 2007., što se bilježi kao prvi slučaj haute couture mode u svijetu. Za diva elektroničke industrije dizajnirao je 2009. mobitel Samsung Armani, ali prije njega učinila je to Prada u suradnji s LG-jem.

'Zašto bih željela da me netko obuče? Mogu se sama odjenuti. I tko je uopće Giorgio Armani?' bio je odgovor 23-godišnje Michelle Pfeiffer kad joj je 1983. prišao Armani s idejom da na nekim holivudskim događanjima nosi njegovu odjeću. Ipak ju je nosila, kao i njezina kolegica Jodie Foster , što se smatra počecima onog što danas zovemo modom crvenog tepiha .

No prva glumica koja se pojavila na crvenom tepihu u Armaniju bila je Diane Keaton , a koja se simbolizirajući lik Annie Hall, djevojke koja je nosila mušku odjeću, za koju je osvojila Oscara za najbolju žensku ulogu 1978., pojavila u muškom Armanijevom sakou. 'Smatram da je vrijeme predstaviti žene, čak i zvijezde, na novi način - žena u muškom odijelu na crvenom tepihu. No dobro, istovremeno mi je izuzetno elegantno i senzualno', rekla je Keaton.

Nakon pet godina prisutnosti njegovih glavnih linija u Americi počinje prodavati i linije vrhunske konfekcijske odjeće. Zbog zdravstvenih komplikacija 1985. ostaje bez partnera Galeottija, no unatoč velikom gubitku kasnih osamdesetih svoje modno carstvo širi na Japan , a predstavlja i nove linije - čarapa, naočala i kolekcije darova.

Otvaranjem malog dućana u Pekingu od 1998. prisutan je i na kineskom tržištu. Sljedeći je otvorio 2004. u Šangaju, s ambicioznim planom otvaranja ukupno 40 dućana do 2011. godine. U međuvremenu, 2000. godine pokrenuo je liniju kozmetike i namještaja te proširio liniju pribora. Istovremeno je njujorški Muzej Guggenheim ugostio Armanijevu izložbu, prvu izložbu s radovima nekog živućeg dizajnera koju je u prosjeku tjedno pogledalo 29 tisuća posjetitelja.

Neizbježan u svijetu showbiza

Armanija se smatra pionirom dovođenja visoke mode na crveni tepih, ali njegove su kreacije nosili isto tako glazbenici, sportaši, čak i toreadori.

Dugogodišnji Armanijev prijatelj Eric Clapton 1996. skladao je nekoliko pjesama za modne revije i otada se oblači u Armanijevu odjeću. Slavni pjevač i gitarist krajem iste godine otvara i dvije trgovine Emporio Armani u New Yorku, a dvije godine kasnije Armani je domaćin partija s aukcijom gitare Clapton Crossroads.

Osmislio je i mnoge outfite za izlazak na pozornicu pop zvijezdi Lady Gagi, između ostalog i one koje je nosila tijekom svojih zapaženih turneja Monster Ball Tour i Born This Way Ball Tour. Pored toga, dizajnirao je za svečanosti dodjela priznatijih nagrada, poput 52. dodjele nagrade Grammy ili MTV Video Music Awards 2010.