Nosio se 70-ih, a sada dolazi kao najveće iznenađenje: Vjerovali ili ne, ali ovo ćemo nositi u proljeće

Materijal koji smo godinama vezivali uz jesen sada diktira proljetnu garderobu. Mekša, tanja i svestranija nego ikad, antilop koža vraća se na velika vrata – i već se nosi na ulicama modnih metropola

Prije samo dvije godine, točnije 29. veljače 2024., Chemena Kamali debitirala je kao kreativna direktorica modne kuće Chloé i pokrenula novi boho val. Ubrzo je smeđa jakna od antilopa postala opsesija sezone. Ljubiteljice vintage estetike prepoznale su komad kao da je izvađen iz arhiva sedamdesetih, minimalistice su dobile jednostavnu i svestranu jaknu koja rješava svaki styling, a trendseterice predmet požude s društvenih mreža.

Antilop je tada uvjerio modni svijet sofisticiranim, ali opuštenim izgledom i svojom taktilnošću. Dvije godine kasnije vraća se kao ključni materijal proljeća 2026. Proljeće bez pravila Možda zvuči nelogično, ali upravo će antilop i koža dominirati sezonama proljeće/ljeto 2026., unatoč tome što ih tradicionalno povezujemo s hladnim mjesecima. Umjesto klasične formule capsule garderobe – lan, pamuk i prozračne tkanine – ove godine modni brendovi kombiniraju lagane materijale s čvršćima i strukturiranima. No ne samo kroz jakne i sakoe, nego i kroz neočekivano lagane komade koje su na pistama već predstavili Michael Kors i Hermès.

Piste potvrđuju trend Michael Kors reinterpretirao je antilop perforacijama koje ga čine prozračnim i laganim. Predstavio je ključni komad sezone – baloner od antilopa – ali i tuniku i košulju u istoj tehnici. Paleta boja udaljava se od klasičnih smeđih tonova i okreće svjetlijim nijansama žute, puderaste ružičaste i boje pijeska. Hermès pak nudi koordinirane setove: strukturirane crop topove, midi suknje s prorezima i mekane košulje. Tamo dominiraju zemljani tonovi, sinonim tihog luksuza i maksimalne nosivosti.

Etro i Isabel Marant ostaju vjerni boemskom identitetu – prvi kroz folk estetiku, drugi kroz safari i utilitarni stil. Resice, zakovice i voluminozne jakne Balmaina daju cool dimenziju komadima koji bi inače bili posve klasični. Ako treba izdvojiti jednu prognozu, to je total look od antilopa i monokromatske kombinacije različitih tekstura u istoj nijansi. Kako ga nositi Baloner od antilopa već je postao uniforma modnih prijestolnica: kombinira se s trapericama i tenisicama, ali i s krojenim hlačama. Oversize sako drugi je favorit stilistica – nose ga uz popelin košulje i poslovne hlače ili preko odijela i tankih pletiva.