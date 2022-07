Njega kose nakon pedesete: Kako postići da bude gušća, zdrava i ponovno sjajna?

Zahvaljujući trendu ne bojanja kose te puštanja prirodnih, sivih pramenova da budu vidljivi koji je zavladao u svijetu poznatih i slavnih, njega kose za žene starije od 50 godina nikada nije bila na većem vrhuncu. Proizvoda koji nude povratak zdrave kose je sve više, a pronaći pravi način njegovanja tijekom radikalnih hormonalnih promjena i stresnih razdoblja koje starenje donosi ponekad nije tako lako

To je neizbježno: kako vrijeme prolazi, kosa se postupno počinje mijenjati. S promjenom same teksture i gustoće kose važno je promijeniti i način na koji je njegujete. Naime, kosa s 20 ili 30 godina ima sasvim drugačije potrebe od one sa 50. Za Vogue tri stručnjaka za njegu kose otkrivaju što se točno događa s kosom kako stari i što možemo učiniti kako bi je učinili otpornijom te postigli punije, mekše i sjajnije pramenove.

'Pojavljuje se pojačano opadanje i sporiji rast kose, više kovrčavosti i suhoće, smanjen volumen i gubitak pigmentacije u pramenovima kose, a to pak rezultira pojavom više sijedih i bijelih dlačica,' objašnjava Debra Lin, stručnjakinja za kosu i glavna znanstvenica brenda za njegu kose Better Not Younger.

Osim izravnih učinaka starenja, na mnoge žene u snažnoj mjeri utječe i prelazak u menopauzu što se obično događa između 45. i 55. godine. ' Hormonalne promjene povezane s menopauzom mogu utjecati na proizvodnju sebuma, što može dovesti do povećane suhoće i lomljivosti vlasišta. A tu je i potencijalno povećanje osjetljivosti na DHT (dihidrotestosteron), što može biti povezano sa stanjivanjem kose i gubitkom kose uslijed smanjenja razine estrogena smanjuje,' dodaje doktorica Lin.

Bridgitte Hill, certificirani trihologinja i osnivačica Root Cause Scalp Analysis, naglašava kako čak i najmanja promjena u hormonima može dovesti do kroničnih i teških promjena na vlasištu. 'U slučaju kada ne provodimo odgovarajuću njegu ili održavanje vlasišta s godinama, na vlasištu, koje također stari, dolazi do propadanja folikula dlake. Koža na vlasištu prolazi kroz slične promjene kao i koža na licu,' objašnjava Bridgitte Hill. Kako kosi vratiti snagu i potaknuti rast? Kada je u pitanju zdravlje kose, važno je razmišljati holistički, uzimajući u obzir njegu vlasišta, zaštitu vlasi i osiguravanje pravilnih prehrambenih navika. Pravilna i redovita njega - čišćenje, piling i hidratacija – bitni su u bilo kojoj dobi, a posebno kad starimo. 'Kosa je produžetak vlasišta. Što stabilnije održavate mikrobiom vlasišta i kožnu barijeru, to će bolje ono funkcionirati, a smanjiti će se šanse za pojavu neželjenih stanja vlasišta i gubitak kose,' kaže Hill.

Kako biste uklonili nakupine nečistoće (kao što je nakupljanje prirodnih ulja i proizvoda za oblikovanje kose) vlasište nježno masirajte vrhovima prstiju ili četkom i po potrebi očistite nježnim šamponom. Budući da kosa s godinama postaje poroznija, što može potaknuti veću lomljivost, Gaby Longsworth, stručnjakinja za kosu i osnivačica bloga o prirodnoj kosi Absolutely Everything Curly, preporučuje izbjegavanje šampona sa sulfatima koliko god je to moguće. Naime, oni uzrokuju i pogoršavaju kovrčavost, suhoću i žutilo sijede kose.

Za pomlađivanje vlasišta vrlo koristan može biti lagani serum. Za dodatnu vlagu i zaštitu, dodavanje laganog, hidratantnog tretmana koji se ne ispire može pomoći popraviti i zagladiti kutikulu. Ali zapamtite: u ovom slučaju manje je doista više. Stručnjaci su složni - budite nježni prema svojoj kosi i tjemenu , nemojte ih preopteretiti proizvodima. Ako, po uzoru na poznate dame, poput španjolske kraljice Letizije, glumica Sarah Jessice Parker i Helen Mirren i Salme Hayek ili pak Andie MacDowell koja sa sjedim pramenovima doista blista, odlučite prigrliti i ponosno istaknuti svoje sijede pramenove, dobro je imati nekoliko stvari na umu. Važno je fokusirati se na ono što imate i izvući najbolje iz toga. Kemijske boje čine kosu krhkom i sklonom lomljenju, tako da će prirodnije djelovanje pomoći u zadržavanju njezine duljine i debljine, uz održavanje zdravijeg vlasišta. Prehrana, uz dobar izbor namirnica i dodataka prehrani, također ima važnu ulogu jer će pomoći u opskrbi potrebnim tvarima, esencijalnim vitaminima i mineralima te energijom za zdravu kosu. Hrana bogata željezom, cinkom, vitaminom C, B vitaminima i omega-3 najčešće se povezuje s jačom i dužom kosom.

Vratite joj volumen i živahnost; Najbolji način oblikovanja kose koja sijedi Sijede vlasi imaju više prostora na kutikuli I zbog toga će molekule regeneratora prodrijeti brzo i u većim količinama, napominju stručnjaci. Sukladno tome, ako imate tanku ili prorijeđenu kosu preporučljivo e izbjegavati ili vrlo oskudno koristiti koncentrirane regeneratore i tretmane koji se ne ispiru. 'Previše nakupljanja proizvoda otežat će kosu i uzrokovati da se ona zalijepi za vlasište, zbog čega će kosa izgledati još tanja', dodaje Gaby Longsworth.