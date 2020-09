Nikamo bez gležnjača: Ove sezone trendseterice su na slatkim mukama jer ponuda nikad nije bila bogatija

Nakon što se nismo skidali iz udobne obuće poput tenisica ili birkenstokica mnoge su se fashionistice zaželjele prošetati elegantniju obuću, a gležnjače su među najpopularnijim modelima obuće za prijelazni period te uživaju status modne investicije

Modni se trendovi stalno mijenjanju, no gležnjače su i dalje tu te se svake sezone vraćaju u ponešto drukčijem ruhu. Već su neko vrijeme apsolutni must have jer su chic, praktične i lako se uklapaju u casual ili elegantne kombinacije.