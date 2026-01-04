Nijedan kaput ne može se mjeriti s ovim senzacionalnim modelima

Crni kaput, naravno, ostaje najbolji saveznik u stilskoj borbi protiv zimskih temperatura. No ove godine morat će koegzistirati s trendom koji je ostavio snažan dojam na modnim pistama: kaputom s animal printom
Leopard, zebra i uzorak pitona ponovno izlaze na scenu da bi obogatili bezbroj modnih lookova.
Kaput s uzorkom leoparda
Bezvremenski print leopard doživio je svoje zlatno doba u modi 2010-ih zahvaljujući britanskoj ikoni stila Kate Moss. Na ulicama Londona supermodel je, ruku pod ruku sa svojim tadašnjim dečkom Peteom Dohertyjem, njegovala stil inspiriran indie glazbenom scenom kasnih 2000-ih. Njezin omiljeni komad? Leopard kaput koji je nosila preko skinny traperica, a sada to čini u nešto elegantnijoj, manje grunge verziji.
Kaput s uzorkom zebre
Maksimalistički i upečatljiv, ovaj je print doživio veliki povratak na nekoliko kaputa na pistama za jesen/zimu 2025.–2026., posebno kod Balmaina i Dolce & Gabbane. Volimo ga zbog njegova grafičkog izgleda, a on se sam po sebi ističe. Njegov povratak potaknula je pomama za trendom mob wife – estetikom fatalne žene, odvažne i avanturističke, koja voli koketirati s opasnošću.
Kaput s uzorkom pitona
Alaïin show bio je pravi uspjeh. Dizajner Pieter Mulier ostavio je snažan dojam kolekcijom ispunjenom ženstvenim kreacijama koje graciozno naglašavaju siluetu tijela. Jedan od upečatljivih komada bio je upravo predimenzionirani kaput s visokim ovratnikom, ukrašen realistično izvedenim uzorkom pitona, a on se pojavio i na revijama Burberryja i Elieja Saaba, dajući im divlji i samouvjeren ton.