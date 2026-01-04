Nijedan kaput ne može se mjeriti s ovim senzacionalnim modelima

Crni kaput, naravno, ostaje najbolji saveznik u stilskoj borbi protiv zimskih temperatura. No ove godine morat će koegzistirati s trendom koji je ostavio snažan dojam na modnim pistama: kaputom s animal printom

Leopard, zebra i uzorak pitona ponovno izlaze na scenu da bi obogatili bezbroj modnih lookova. Kaput s uzorkom leoparda Bezvremenski print leopard doživio je svoje zlatno doba u modi 2010-ih zahvaljujući britanskoj ikoni stila Kate Moss. Na ulicama Londona supermodel je, ruku pod ruku sa svojim tadašnjim dečkom Peteom Dohertyjem, njegovala stil inspiriran indie glazbenom scenom kasnih 2000-ih. Njezin omiljeni komad? Leopard kaput koji je nosila preko skinny traperica, a sada to čini u nešto elegantnijoj, manje grunge verziji.

Kaput s uzorkom zebre Maksimalistički i upečatljiv, ovaj je print doživio veliki povratak na nekoliko kaputa na pistama za jesen/zimu 2025.–2026., posebno kod Balmaina i Dolce & Gabbane. Volimo ga zbog njegova grafičkog izgleda, a on se sam po sebi ističe. Njegov povratak potaknula je pomama za trendom mob wife – estetikom fatalne žene, odvažne i avanturističke, koja voli koketirati s opasnošću.