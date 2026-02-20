Komentara nije nedostajalo: Priyanka Chopra u stajlingu koji se ne zaboravlja

Priyanka Chopra nije mogla proći nezapaženo kada je stigla na projekciju svog novog filma 'The Bluff' za fanove u Los Angelesu
Priyanka Chopra dobro poznata po svojim besprijekornim stajlinzima, pojavila se u outfitu koji je naišao na podijeljene kritike.
Zvijezda nadolazećeg Prime Video akcijskog trilera odlučila se za outfit koji je odmah zaokupio pozornost, ali bilo je i negativnih komentara.
Estetika piratecorea nije se pokazala najsretnijom u ovom slučaju, pa reakcije nisu izostale.
Ključni element cijelog outfita bio je predimenzionirani crni šešir iz kolekcije Dior Spring 2026 koji je Priyanka nosila gotovo preko cijelog lica. No upravo taj odabir izazvao je najžešće reakcije modnih kritičara.
Podijeljena mišljenja
Neki su kritizirali njezin izbor jer je look previše ekscentričan i teatralan.
Ostatak kombinacije koji su činili svilena crna košulja, zelena mini suknja cargo stila i bijeli šal dramatično prebačen preko ramena. Look je zanosna Indijka dopunila crno-bijelim cipelama.
Inače, na svjetskoj premijeri filma indijska ljepotica koja je 2000. ponijela titulu Miss svijeta pojavila se u prilagođenom kožnom korzetu koji je za njezin lik Ercell 'Bloody Mary' Bodden ručno izradila kostimografkinja Antoinette Messam: prema skeniranom predlošku glumičinog torza i ukrašenom tragovima bitaka i morske patine. Na after-partyju iste večeri promijenila je look u šafran žutu haljinu od šifona Gaurav Gupta Spring 2026 Couture, koja kombinira korzet i drapirani veo nalik sariju.
Kroz cijelu press turu, Priyanka je objasnila da odjeća nosi osobno značenje: haljina u stilu sarija bila je oda njezinoj junakinji Ercell Bodden. Kako je najavljeno, 'The Bluff' stiže na Prime Video 25. veljače.