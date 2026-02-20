Komentara nije nedostajalo: Priyanka Chopra u stajlingu koji se ne zaboravlja

Priyanka Chopra nije mogla proći nezapaženo kada je stigla na projekciju svog novog filma 'The Bluff' za fanove u Los Angelesu

Priyanka Chopra dobro poznata po svojim besprijekornim stajlinzima, pojavila se u outfitu koji je naišao na podijeljene kritike.

Zvijezda nadolazećeg Prime Video akcijskog trilera odlučila se za outfit koji je odmah zaokupio pozornost, ali bilo je i negativnih komentara. Estetika piratecorea nije se pokazala najsretnijom u ovom slučaju, pa reakcije nisu izostale.

Priyanka Chopra Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Ključni element cijelog outfita bio je predimenzionirani crni šešir iz kolekcije Dior Spring 2026 koji je Priyanka nosila gotovo preko cijelog lica. No upravo taj odabir izazvao je najžešće reakcije modnih kritičara. Podijeljena mišljenja Neki su kritizirali njezin izbor jer je look previše ekscentričan i teatralan. Ostatak kombinacije koji su činili svilena crna košulja, zelena mini suknja cargo stila i bijeli šal dramatično prebačen preko ramena. Look je zanosna Indijka dopunila crno-bijelim cipelama.