Ni Scarlett Johansson nije odoljela najvećem trendu sezone

U fokusu pažljivo osmišljene kombinacije Johansson bila je smeđa - boja koja ove godine dominira modnim pistama i na street style sceni .

Scarlett se odlučila za elegantan smeđi sako klasičnog kroja te široke smeđe hlače visokog struka, a dojam je dodatno naglašen sofisticiranom crnom košuljom ispod sakoa i minimalističkom crnom torbicom s teksturom. Pravi detalj bile su špic crne salonke koje su cijelom izgledu dale dašak večernje elegancije.

Smeđa je neutralna boja koja nudi bogatu i toplu alternativu crnoj te se ističe kao vodeći izbor za elegantne, ali svakodnevne kombinacije ove jeseni i zime.

Najnovije kolekcije brendova poput Saint Laurenta, Prade i Max Mare prikazuju razne nijanse smeđe u svim segmentima, od odijela do modnih dodataka i pletenih komada. Ova zemljana paleta interpretirana je kroz luksuzne materijale i teksture, što je jasno vidljivo i u Scarlettinom izdanju.

Njezin outfit potvrđuje da je smeđa boja ove sezone apsolutni must-have za sve zaljubljenike u sofisticiran i suvremen izgled koji ostavlja dojam prirodne raskoši i ugodne topline.