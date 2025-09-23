50 NIJANSI SMEĐE

Ni Scarlett Johansson nije odoljela najvećem trendu sezone

I. B.

23.09.2025 u 22:56

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson Izvor: Profimedia / Autor: Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Bionic
Reading

Scarlett Johansson jutros je napustila studijo emisije 'CBS Mornings' u New Yorku s osmijehom na licu, noseći istaknuti modni stajling koji savršeno reflektira ključne trendove sezone

U fokusu pažljivo osmišljene kombinacije Johansson bila je smeđa - boja koja ove godine dominira modnim pistama i na street style sceni.

vezane vijesti

Scarlett se odlučila za elegantan smeđi sako klasičnog kroja te široke smeđe hlače visokog struka, a dojam je dodatno naglašen sofisticiranom crnom košuljom ispod sakoa i minimalističkom crnom torbicom s teksturom. Pravi detalj bile su špic crne salonke koje su cijelom izgledu dale dašak večernje elegancije.

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson Izvor: Profimedia / Autor: Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Smeđa je neutralna boja koja nudi bogatu i toplu alternativu crnoj te se ističe kao vodeći izbor za elegantne, ali svakodnevne kombinacije ove jeseni i zime.

Slavne dame u smeđim izdanjima
Slavne dame u smeđim izdanjima Izvor: Montaža: Ivana Bukna/Profimedia/EPA / Autor: / INSTAR Images / Profimedia/EDUARDO LIMA, Juan Herrero/EPA

Najnovije kolekcije brendova poput Saint Laurenta, Prade i Max Mare prikazuju razne nijanse smeđe u svim segmentima, od odijela do modnih dodataka i pletenih komada. Ova zemljana paleta interpretirana je kroz luksuzne materijale i teksture, što je jasno vidljivo i u Scarlettinom izdanju.

Njezin outfit potvrđuje da je smeđa boja ove sezone apsolutni must-have za sve zaljubljenike u sofisticiran i suvremen izgled koji ostavlja dojam prirodne raskoši i ugodne topline.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIJELA ELEGANCIJA

BIJELA ELEGANCIJA

Melania Trump ukrala pozornost u modnom klasiku koji odolijeva svim trendovima
EMOTIVNI POSJET

EMOTIVNI POSJET

Efektna bluza u prvom planu: Kate Middleton zadivila u odmjerenom jesenskom izdanju
ZA SVAKU PRIGODU

ZA SVAKU PRIGODU

Doris Pinčić Guberović ima tako dobru haljinu: Pronašli smo identičnu po dobroj cijeni

najpopularnije

Još vijesti