Ni crne ni plave: Traperice u ovoj boji bit će daleko najveći hit

Kad pomislimo na traperice, prva asocijacija uvijek je klasična plava boja. Nerijetko zamišljamo i crne ili bijele modele koji nikad ne izlaze iz mode. No, ove sezone u središtu pozornosti su smeđi modeli

Nosive poput klasičnih plavih traperica, ali s toplim i profinjenim dodirom koji čokoladno smeđa uvijek pruža, traperice u ovoj nijansi predstavljaju najbolju moguću investiciju u jesenskoj garderobi. Uske, ravne, visokog struka ili sa širokim nogavicama – izbor siluete ovisi o onome što vam najbolje pristaje. A ono što je sigurno je da se s ovim trapericama lako postiže odličan izgled.

Kako kombinirati smeđe traperice Zadržavanje izgleda unutar iste palete boja uvijek je dobar odabir, stoga bez straha uparite tamnosmeđu i bež nijansu. U jednoj od kombinacija posebno dolazi do izražaja kontrast između donjeg sloja (vrlo široke hlače) i gornjeg sloja (strukiran, uski sako). Sve se svodi na ravnotežu. Ako posegnete za trapericama širokih nogavica, ključno je da ostavite vrh cipele ili dio stopala vidljivim – tako ćete nogu vizualno izdužiti i učiniti je vitkijom.

Svojoj odjevnoj kombinaciji uvijek možete dodati posebnu notu kroz slojevito odijevanje. Upravo je to najbolji način da preživite prijelazno razdoblje i pritom pokažete vlastiti stil. Primjerice, čokoladno smeđe traperice sjajno se usklađuju sa sivim sakoom, trench kaputom i gležnjačama, a šal u kraljevskom stilu Elizabete II. donosi originalan završni detalj. Za sofisticiraniji izgled krenite od smeđih traperica ravnog kroja. Uparite ih s jednostavnim topom i dugim kaputom u boji devine dlake – rezultat će biti besprijekorno profinjen. Kako biste razbili monotoniju, dodajte upečatljive modne dodatke poput tirkizne torbice ili bordo cipela.

