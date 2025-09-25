VRUĆI TREND

Ni crne ni plave: Traperice u ovoj boji bit će daleko najveći hit

M.D.

25.09.2025 u 12:24

Zara smeđe traperice
Zara smeđe traperice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Kad pomislimo na traperice, prva asocijacija uvijek je klasična plava boja. Nerijetko zamišljamo i crne ili bijele modele koji nikad ne izlaze iz mode. No, ove sezone u središtu pozornosti su smeđi modeli

Nosive poput klasičnih plavih traperica, ali s toplim i profinjenim dodirom koji čokoladno smeđa uvijek pruža, traperice u ovoj nijansi predstavljaju najbolju moguću investiciju u jesenskoj garderobi. Uske, ravne, visokog struka ili sa širokim nogavicama – izbor siluete ovisi o onome što vam najbolje pristaje. A ono što je sigurno je da se s ovim trapericama lako postiže odličan izgled.

Kako kombinirati smeđe traperice

Zadržavanje izgleda unutar iste palete boja uvijek je dobar odabir, stoga bez straha uparite tamnosmeđu i bež nijansu. U jednoj od kombinacija posebno dolazi do izražaja kontrast između donjeg sloja (vrlo široke hlače) i gornjeg sloja (strukiran, uski sako). Sve se svodi na ravnotežu. Ako posegnete za trapericama širokih nogavica, ključno je da ostavite vrh cipele ili dio stopala vidljivim – tako ćete nogu vizualno izdužiti i učiniti je vitkijom.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Svojoj odjevnoj kombinaciji uvijek možete dodati posebnu notu kroz slojevito odijevanje. Upravo je to najbolji način da preživite prijelazno razdoblje i pritom pokažete vlastiti stil. Primjerice, čokoladno smeđe traperice sjajno se usklađuju sa sivim sakoom, trench kaputom i gležnjačama, a šal u kraljevskom stilu Elizabete II. donosi originalan završni detalj.

Za sofisticiraniji izgled krenite od smeđih traperica ravnog kroja. Uparite ih s jednostavnim topom i dugim kaputom u boji devine dlake – rezultat će biti besprijekorno profinjen. Kako biste razbili monotoniju, dodajte upečatljive modne dodatke poput tirkizne torbice ili bordo cipela.

Isabel Marant
  • Frame
  • Magda Butrym
  • Mango
  • Massimo Dutti
  • Stella McCartney
    +3
Smeđe traperice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Visoke čizme također se vraćaju u modu i izgledaju fantastično uz smeđe traperice. Ova kombinacija je prava poslastica za ljubiteljice klasike: uklapa kaput u boji devine kože, svilenkasti šal s printom i preppy trik s džemperom prebačenim preko ramena.

Smeđe traperice našle su se u ponudi brojnih modnih brendova, ali i zauzele mjesta na policama high street brendova, pa je izbor doista šarolik. Za sjajnu inspiraciju, zavirite u galeriju.

