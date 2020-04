Kako je veliki dio stanovnika našega planeta trenutačno u izolaciji zbog sprječavanja širenja koronavirusa, ne znači da moramo stalno kosu držati u neuglednoj punđi ili repu za 'po doma'. Ako ste ljubiteljica klasičnog boba koji ne izlazi iz mode, ove će vas varijante zasigurno inspirirati

Iako je do unazad nekoliko godina vladao trend duge kose, bob fizure brzo su osvojile slavne ljepotice koje su oduševljeno prigrile ovaj trend i bez puno premišljanja ošišale svoju kosu.

'Djevojke i žene koje imaju okruglo i srcoliko lice neka se radije odluče za duže varijante boba duljine do ispod brade kako bi se omekšale crte lica. Kosa može biti ošišana i na duljinu do brade, pa je osvježite sa slojevitim šiškama. Za osobe s dugim ili ovalnim licem, ravno ošišani bob je odlično rješenje', objašnjava on.

Kovrčavi bob također izgleda mladenački i trendi, a nećete pogriješiti ni ako ga osvježite sa šiškama.

Evo sjajnih ideja za vječiti bob koje su nam se jako svidjele na Instagram profilima slavnih ljepotica:

Saoirse Ronan