Narančasta je nova crna: Ova je boja pokorila beauty industriju

Vizažisti diljem svijeta proteklih su tjedana vjerni samo jednoj boji sjenila - narančastoj. Ova odvažna ljetna boja najnoviji je hit u beauty industriji, a trend su već isprobale i brojne slavne ljepotice poput glumice Margot Robbie i reality zvijezde Kim Kardashian

Jarke, upečatljive boje ove sezone su vodeći ljetni adut, no kada govorimo o efektnim bojama, to se do sada uglavnom odnosilo na odjeću i modne dodatke, ali ne i na dekorativnu kozmetiku. No, sudeći prema vizijama i inspiracijama slavnih vizažista i beauty stručnjaka, takozvani 'no make up' make up ovog ljeta zamijenit će jarke boje, a posebni 'bum' doživjela je narančasta.