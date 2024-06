Na Olimpijskim igrama može se uživati i besplatno, za ovih devet lokacija neće vam trebati ulaznice

Svima njima, naravno, trebat će i pristojna količina novca za putovanje, smještaj i ulaznice na različita događanja gdje će moći bodriti svoje ljubimce . No, pariške Olimpijske igre po mnogočemu će biti jedinstvene, počevši od svečanog otvaranja uz rijeku Seinu, izvan stadiona. Također, Francuzi su složili i slogan 'I ti možeš biti dio Igara', ponudom jeftinijih ulaznica za pojedina događanja. To se ponajprije odnosi na Parc Urbain, gdje će se za 24 eura dobiti pristup trgu Concorde na kojem će se održavati demonstracije sportova, nastupi DJ-a i mnoštvo drugih događanja.

A postoji i lijepi niz lokacija i događanja na kojima ne trebaju nikakve ulaznice, a da ipak budete 'dio Igara'. Portal AFAR složio je top listu s devet najatraktivnijih tijekom Olimpijskih i Paraolimpijskih igara.

1. Parc des Jeux (Park Igara)

U parku Georges-Valbon u pariškom predgrađu La Courneuve bit će uređen golemi prostor koji će svoju premijeru dobiti velikim koncertom (izvođač je tajna, još nije objavljen) kojim će u Parizu biti dočekan olimpijski plamen 25. srpnja. Nakon toga, Park će ostati otvoren svakog dana od 14 do 22 sata, tijekom Olimpijskih (26. srpnja - 11. kolovoza) i Paraolimpijskih igara (28. kolovoza - 8. rujna). Na dane kad su tamo predviđeni veliki koncerti – predviđeno ih je osam – park će biti otvoren do ponoći. Ostalim danima bit će priređena različita druga događanja, uključujući i gledanje olimpijskih nadmetanja.

2. Triatlon u Parizu

Tijekom Olimpijskih igara održat će se tri triatlonske utrke - muška 30. srpnja, ženska 31. srpnja, a mješovita štafetna 5. kolovoza. Natjecanja će se sastojati od 1,5 kilometra plivanja u Seini, potom 40 kilometara bicikliranja po pariškim ulicama, i na kraju 10 kilometara trčanja po kejovima i aveniji Champs-Elysées. Jedino mjesto za koje će trebati kupiti ulaznicu jest cilj na mostu Alexandra III. Za sve ostale, utrke će se moći pratiti besplatno, u svakom od triju segmenata triatlona.

3. Izložba Tijelo u pokretu

Olimpijske igre u Parizu neće biti samo sportski događaj. Još 15. svibnja u Petit Palais, gradskom Muzeju lijepih umjetnosti, otvorena je izložba Tijelo u pokretu, s više od 50 umjetničkih djela posvećenih olimpizmu. Izložba slavi pokret, tijelo i sport, s osam segmenata posvećenih različitim aspektima Igara. Primjerice, jedan od segmenata je Sport in Vogue, koji pokazuje nastanak modernih Olimpijskih igara.

4. Maraton u Parizu

Olimpijske igre tradicionalno završavaju muškom maratonskom utrkom, no u Parizu će to biti drugačije, tamo će posljednji nastup 11. kolovoza imati sudionice ženskog maratona. Muškarci će trčati dan ranije. Nije to slučajno, jer je jedna od važnijih 'tema' ovogodišnjih Igara priznanje olimpijkama. Maraton će se trčati na ruti od pariške gradske vijećnice do dvorca Versailles i natrag u centar grada s ciljem na Esplanade des Invalides. Osim na cilju, gledanje maratonske utrke sasvim je besplatno, svi će prostori - uz uobičajene sigurnosne mjere - biti otvoreni publici.

5. Cestovna biciklistička utrka

Biciklisti će se također utrkivati na stazi između Pariza i dvorca Versailles, od starta na Trocaderu do cilja na Butte Montmartre muškarci voze 3. kolovoza, a žene dan kasnije. Prije toga, 27. srpnja, na kružnoj stazi od 32,5 kilometra oko Bois de Vincennes i s ciljem na Invalides. Jasno, cijela trasa je (osim ciljne ravnine) otvorena je za publiku, uz sigurnosne mjere. Mogli bismo tamo vidjeti dosta slovenskih navijača koji će čekati novi podvig Tadeja Pogačara.