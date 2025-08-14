Raj na zemlji: Ova bajkovita pješčana oaza u srcu Omiša ostavit će vas bez riječi

E. K. 14.08.2025 u 13:28

Velika plaža u Omišu, poznata i kao plaža Punta, jedna je od najvećih i najpopularnijih pješčanih plaža na tom području. Smještena je samo nekoliko minuta hoda od stare gradske jezgre, na području nazvanom Punta, te se proteže dužinom od oko 700 do 800 metara. Ova plaža posebno je omiljena obiteljima s djecom zbog svoje izrazito plitke i blago naginjuće vode, što pruža sigurno okruženje za igru i kupanje najmlađih. Plaža je prirodno pješčana, a pijesak je nanos rijeke Cetine koja se u Omišu ulijeva u more. Uz obalu plaže nalaze se nasadi borova i tamarisa, pružajući prirodni hlad i ugodan ambijent za odmor i opuštanje.