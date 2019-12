Možda vam se to čini praktičnim, ali vruću tavu nikad nemojte stavljati pod hladnu vodu

Bez obzira radi li se o posuđu presvučenom neprianjajućim materijalom, od nehrđajućeg ili lijevanog željeza, nagli prelasci iz vrućeg u hladno stvaraju toplinske šokove u materijalu, zbog čega se posuđe s vremenom sve više uništava

Kad stavite vruću tavu pod hladnu vodu, dolazi do toplinskog udara, a ovo brzo snižavanje temperature može izazvati pucanje ili izvijanje materijala od kojega je napravljena. Dođe li do izvijanja, dno posude postaje neujednačeno i tava više ne može ravnomjerno leći na štednjak.

Znamo da je izgorjele komade hrane lakše odlijepiti na ovaj način nego močiti ruke i ribati, ali ne znači da je i ispravno jer će to s vremenom potpuno uništiti vaše tave.

Zbog izvijanja se prilikom sljedećeg korištenja mogu pojaviti hladne i vruće zone te se hrana neće moći ravnomjerno zagrijavati. Stoga prije pranja hladnom vodom pustite tave da se ohlade na prirodan način.

Prilikom zagrijavanja metala dolazi do širenja i taj fenomen nazivamo toplinska ekspanzija, a prilikom hlađenja do skupljanja, što nazivamo toplinska kontrakcija. Te promjene nisu velike pa će se tava promjera 25 centimetara, zagrijana na oko 200 stupnjeva Celzijeva, proširiti za oko 0,1 milimetar. Hlađenjem na sobnu temperaturu vratit će se na svoje dimenzije.

Ove promjene dimenzija metala pod djelovanjem topline nisu vidljive golim okom, ali ih moramo biti svjesni kad metalno posuđe koristimo za kuhanje. Kada ga peremo, potrebno je samo malo strpljenja, odnosno pričekati da se ohladi na sobnu temperaturu.

Tim polaganim hlađenjem tava, ili drugo metalno posuđe, lagano će se vratiti u svoje prvobitno stanje, no ako je naglo ohladimo vodom, može se 'izvitoperiti'. Ponekad je to privremeno i tava će se vratiti daljnjim hlađenjem u svoj izvorni oblik, osobito one robusne i čvršće. Kod manje čvrstog posuđa, izrađenog od tankog lima, promjene će biti trajne. Opetovano hlađenje vruće tave hladnom vodom nosi rizik od oštećenja.

Najbolji način čišćenja metalnog posuđa