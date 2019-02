Ovo su najčešće greške prilikom preuređenja kuhinje, a evo kako ih možete izbjeći

Kuhinja često predstavlja srce doma. U njoj se kuha, jede, zabavlja i provodi vrijeme s obitelji, stoga je važan njezin dizajn, no na putu do savršene kuhinje postoje razne zamke koje trebate izbjeći kako biste uštedili novac i vrijeme te smanjili stres tijekom procesa preuređenja

Preuređenje kuhinje u vlastitom aranžmanu

Iako ste možda po prirodi 'uradi sam' tip osobe, brojni dizajneri interijera savjetuju da se prije preuređenje kuhinje posavjetujete sa stručnjacima koji će vam udijeliti korisne savjete, otkriti trikove ili predložiti neka rješenja koja dosad niste imali priliku razmotriti.

Budžet

Određivanje budžeta za kuhinju iznimno je bitno prije procesa njezina preuređenja. Razmislite o tome koje su vam značajke najvažnije i u skladu s tim rasporedite svoje financije. Imajte na umu to da kuhinjski ormari obično zauzimaju oko trećine tipičnog proračuna namijenjenog preuređenju.

Preuređenje kuhinje nije nadogradnja doma

Preuređivanje kuhinje obično predstavlja značajan trošak za vlasnike, no on će vam se itekako isplatiti u narednim godinama, istovremeno povećavajući ukupnu vrijednost vašeg doma. Razmislite o svojoj obitelji i vašem životnom stilu kako biste u skladu s tim planirali kuhinju i izvukli najviše od prostora. Volite li puno kuhati? Druži li se vaša obitelj u kuhinji? Imate li problema s pohranom predmeta? To su samo neka od pitanja koja biste trebali imati na umu pri odabiru novih značajki i cjelokupnog dizajna vaše kuhinje.

Zaboravljanje cjelokupnog izgleda kuhinje

Kada planirate preuređivanje, ne zaboravite razmotriti svaki element, uključujući boju zidova, izgled pločica, poda i kuhinjskih ormarića kako biste stvorili povezanu cjelinu.