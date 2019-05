Modni predmet žudnje: Ovo je devet najtraženijih haljina na Instagramu

Omiljena društvena mreža Instagram mnogim zaljubljenicama u modu služi kao katalog u kojem mogu pretražiti vodeće modne trendove i crpiti inspiraciju iz stajlinga vodećih fashionistica. Upravo zato je Instagram ogledalo aktualnih trendova koje bez greške sugerira što se trenutno nosi. Otvorite li Instagram, preplavit će vas fotografije trendi haljina, a ovih devet modela slove za trenutno najpopularnije haljine sezone

HALJINE SU 'IN'

Točkasta haljina s potpisom Topshopa i zelena 'tea' haljina s potpisom Asosa samo su neki od primjera haljina koje su toliko zaludjele slavne trendseterice da je do njih bilo nemoguće doći, a čak su se i slični modeli njima prodali brzinom munje.

Postoji nekoliko haljina s potpisom brenda & Other Stories koje su preplavile Instagram, no ova chic haljinica cvjetnog uzorka s puf rukavima definitivno prednjači.

2. Zara

3. Richard Quinn

4. Warehouse

5. Asos

6. Kitri

Već smo spomenuli kako je vichy uzorak ove sezone apsolutni 'must have', kao i puf rukavi, a kada sve to spojimo u jedno i tome dodamo gumbe duž cijele dužine dobijemo ovu preslatku Kitri haljinu inspiriranu vintage izgledom koji je ove sezone preplavio ulice modnih metropola.