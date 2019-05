Ovo je 25 najpoželjnijih haljina: Prema podacima Googlea pretražuju se kao lude

1/26

Uvjerljivo najpopularniji odjevni komad ovog proljeća su haljine, a posebice one midi i maksi kroja koje su ove sezone apsolutni 'must have'. Haljine su preplavili raznorazni laskavi modeli haljina kojima je uistinu teško odoljeti, a mi smo saznali koji su modeli haljina bili najtraženiji posljednjih mjeseci. Portal Who What Wear je uspio doći do Googleovih podataka na temelju kojih je nastala lista od 25 najpretraživanijih haljina u 2019. godini.