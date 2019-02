Modni noviteti: Pronašli smo pristupačne i trendi suknje kojima je teško odoljeti

Ako je i vama dosadilo slojevito odijevanje te ste spremni uskočiti u proljetne komade koji su već uvelike preplavili trgovine, onda će vas razveseliti vijest da su popularne high street trgovine prepune atraktivnih modela suknji idealnih za proljetne mjesece koji spremno čekaju iza ugla

Kada su suknje u pitanju, ove sezone i najizbirljivije dame zasigurno će pronaći nekoliko favorita jer high street trgovine vrve raznoraznim trendi modelima. Dobrodošli su svi krojevi - od klasičnih mini suknji, chic midi dužina, pa do maksi krojeva.

Uz točkice, prugice i karirani uzorak, najpopularniji print sezone uvjerljivo je životinjski, no ako religiozno pratite trendove, onda ste sigurno primijetili da su Instagram preplavile takozvane slip suknje od satena. Topshop drži ljestvicu jako visoko kada su ove suknje u pitanju, no to nije jedini model koji će dominirati ulicama narednih mjeseci.

Na proteklim tjednima mode brojne modne kuće posvetile su svoje kolekcije plisiranim odjevnim komadima, stoga će i ovog proljeća plisirane suknje biti itekako dobrodošle, a isti slučaj je i s resicama - vraćaju se u modu u velikom stilu.